Machine Head reporte la deuxième étape européenne de sa tournée du 25e anniversaire de Burn My Eyes sur les problèmes de coronavirus

TÊTE DE LA MACHINE a reporté la deuxième étape européenne de sa tournée du 25e anniversaire du premier album classique du groupe, “Burn My Eyes”, en raison d’une épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus.

La deuxième série de dates devait débuter à Saragosse, en Espagne, le 19 avril, se poursuivant à travers le Portugal, l’Europe de l’Est, la Russie, la Scandinavie, se terminant au Royaume-Uni avec un spectacle à Birgmingham à l’Académie le 6 juin.

TÊTE DE LA MACHINE a annoncé le report de la tournée dans un message sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “C’est avec un grand cœur que nous devons annoncer le report de notre prochaine tournée UE / Royaume-Uni en soutien au 25e anniversaire de «Burn My Eyes».

“En tant que résidents de la Bay Area, nous avons été durement touchés et avons pu constater de visu ce qui se passait. Des rassemblements publics de plus de 1 000 personnes ont été interdits à San Jose, et des événements dans le centre-ville de San Francisco, y compris des concerts et des conférences majeurs, ont été organisés. fermer.

“Nous observons la situation à l’étranger quotidiennement, en contact avec tous les promoteurs et les gouvernements locaux pour connaître le statut de notre concert là-bas. Depuis une semaine, nous avions annulé 6 concerts jusqu’à la 2e semaine d’avril, en raison de la interdiction de rassembler plus de 1 000 personnes (ou dans certains cas 100 personnes). Même à ce moment-là, nous espérions toujours que les choses seraient contenues et que les ordonnances des réunions publiques seraient levées, mais au moment où notre tournée a commencé.

“À ce jour, nous avons maintenant 14 spectacles annulés jusqu’à la première semaine d’avril, dont 7 annulés indéfiniment. Et il semble qu’il y a une heure, 3 autres ont été annulés.

“Il y a 15 minutes, le Organisation mondiale de la santé vient de déclarer le Coronavirus une pandémie.

“La santé et la sécurité des cas de tête sont d’une importance primordiale pour nous. Nous avons travaillé dur avec tous nos gestionnaires, agents de réservation et partenaires commerciaux pour trouver d’autres solutions ou options, mais les niveaux de risque pour notre public et leurs communautés. est tout simplement trop élevé pour notre niveau de confort. En plus de cela, nous avons également un groupe unique de fans extraordinairement passionnés qui voyagent de partout sur le continent pour regarder nos spectacles. Nous sommes éternellement humiliés par le dévouement et le dévouement des cas de tête, cependant dans ce cas, le voyage n’est pas recommandé.

“C’est donc avec une profonde frustration et regret que nous sommes contraints de faire cette annonce. Le «Burn My Eyes» La tournée du 25e anniversaire doit être reportée et les spectacles reprogrammés pour une date ultérieure, espérons-le à l’automne, mais peut-être plus tard.

“Nous attendons avec impatience nos prochains concerts avec vous tous, et la possibilité de vous rassembler publiquement et de jouer du heavy metal déchaîné pour vous et d’exprimer toute notre frustration collective, à la suite de ce moment fou dans l’histoire, dans la fosse circulaire.

“Restez en sécurité, restez calme et soyez de bons amis.”

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 115800 personnes – dont au moins 1000 aux États-Unis – et tué plus de 4200 dans le monde, selon CNN.

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment CONFITURE DE PERLES, NŒUD COULANT, SONS OF APOLLO, BOBINE DE LACUNE et TRIVIUM.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets, avec la Festival de musique et d’arts de Coachella Valley reporté et Sud par sud-ouest annulé.



