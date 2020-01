Machine Head sortira un nouveau single autonome en février

Robb Flynn a confirmé “MetalWorks de Robb” cette TÊTE DE LA MACHINE sortira une autre nouvelle chanson autonome en février. La piste suivra “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

Parler de TÊTE DE LA MACHINEprévoit de sortir de la nouvelle musique, Flynn a dit (voir la vidéo ci-dessous): “J’écris toujours. Je suis juste en train d’écrire. Je pense que le plan, à l’avenir, est que nous allons écrire puis enregistrer. Plutôt que de nous concentrer sur un album tous les trois ans, qui est en quelque sorte le schéma dans lequel nous nous sommes engagés – tous les trois à quatre ans environ, nous perdons un record – pour avoir juste un flux constant de singles autonomes. Et puis certains de ces singles peuvent se retrouver sur le prochain disque, avec probablement cinq ou six autres nouvelles chansons, ou peut-être pas – nous essayons toujours de le comprendre.

“J’adore la façon dont l’industrie de la musique a changé”, a-t-il poursuivi. “J’adore le pouvoir des trucs numériques et la facilité de les diffuser aux fans. Et je pense que nous allons continuer à faire ça, mec. J’aime l’idée de laisser tomber une nouvelle chanson tous les trois ou quatre mois, plutôt qu’un album tous les trois ou quatre ans. Nous allons donc continuer à le faire, et je suis excité à ce sujet. “

Selon Flynn, la réponse du ventilateur à “Fais ou meurs” était super.” Il a déclaré: “Il existe déjà plus d’un million de diffusions sur Spotify. Nous l’avons abandonné de nulle part – aucune annonce; rien. Juste, comme, “Voilà.” Et ce n’est pas putain d’être joué à la radio ou quoi que ce soit. C’était vraiment cool, mec. Et je suis ravi de pouvoir en faire plus. Et les fans semblent aussi être excités à ce sujet. “

L’automne dernier, TÊTE DE LA MACHINE a terminé la première étape européenne de sa tournée du 25e anniversaire pour les débuts classiques du groupe, “Burn My Eyes”. Chaque spectacle sur le trek se composait de deux parties: la première partie a vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

Flynn dit qu’il a travaillé avec les deux Mader et Kontos sur de nouveaux TÊTE DE LA MACHINE la musique. “Logan et j’ai déjà collaboré sur une nouvelle chanson “, a-t-il révélé.” Je pense que c’est une autre chose qui tue. Plutôt que la pression d’un record, pour pouvoir faire ces choses autonomes et voir comment ça se passe.

“Je ne sais pas où ça va aller,” continua-t-il. “Personne ne peut regarder dans la boule de cristal. Je veux juste continuer à écrire de la musique et à laisser tomber la musique. La musique a été une force si puissante dans ma vie. Et si ces gars-là veulent écrire de la musique, faisons-le. Voyons ce qui en sort et voyons où ça va. Et se perdre – se perdre dans la musique. “

Interrogé sur la direction musicale du nouveau TÊTE DE LA MACHINE Matériel, Flynn a dit: “ça va être TÊTE DE LA MACHINE. Ça va toujours avoir cette lourdeur, ça va toujours avoir cette ambiance. Ça va aller partout. Certaines chansons pourraient être comme ‘Obscurité en’; certaines chansons pourraient être comme de la baise «Esthétique de la haine». C’est partout entre les deux. “

Flynn a également parlé TÊTE DE LA MACHINEtournée de l’automne 2018, qui l’a vu et MacEachern jouer aux côtés du guitariste Phil Demmel et batteur Dave McClain pour la dernière fois. Le trek a commencé juste une semaine après Demmel et McClain a annoncé qu’ils quittaient le groupe.

Demandé si vu Demmel et McClainles départs «arrivent» longtemps avant d’avoir officialisé leur sortie, Flynn a dit: “Oh, ouais. [Laughs] Pour sûr. Pour un moment. Ces gars-là voulaient passer à autre chose. Et nous avions encore une tournée à faire. Nous sommes donc sortis et avons fait la tournée. Nous le savions déjà à ce moment-là, avant la tournée. J’avais l’impression que nous l’avons terminé sur une note super classe. J’ai demandé à la foule de chanter leur nom et de les remercier chaque soir pour tout ce qu’ils ont fait. C’était une époque cool, et puis il y aurait un avenir. Et nous voici.”

Interrogé pour savoir s’il était triste ou excité de jouer cette dernière tournée avec ses camarades de longue date, Flynn a déclaré: “J’avais un œil sur l’avenir – quoi que cela signifie. [Laughs] Je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais ce fut une tournée géniale, mec. Les gens sont devenus fous. Les assistances étaient super. Les gens perdaient leur merde. Pour moi, c’était une célébration, et c’est ce que je dis toujours que c’était – c’était une célébration de ce que nous avons fait et de la musique que nous avons créée, et juste sortir et avoir un putain de souffle et vivre ce moment avec nous encore une fois temps, pour ce que c’était. J’étais assez triste, surtout quand tout le monde l’a annoncé. Je suis sûr que tu as vu Facebook Live – Je pleurais; J’étais triste. Ce fut une période difficile. Mais au moment où je monte sur scène, je ne veux plus pleurer sur scène. [Laughs] Je me disais simplement: «Tant que je termine ce premier spectacle à Sacramento, je vais bien. Et je n’ai pas pleuré là-bas, donc je me suis dit: «Je ne vais pas pleurer». Et même la dernière nuit, je n’ai pas pleuré. C’était encore, pour moi, une fête, et c’est de cela qu’il s’agissait toujours. “

Kontos la gauche TÊTE DE LA MACHINE avant la sortie du deuxième album du groupe, 1997 “Plus les choses changent”, et a été remplacé par McClain.

Mader contribué à deux TÊTE DE LA MACHINE albums, les susmentionnés “Burn My Eyes” et “Plus les choses changent”, avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Ahrue Luster et, plus tard, Demmel.

La jambe nord-américaine du “Burn My Eyes” La tournée du 25e anniversaire a débuté à Phoenix le 16 janvier et se poursuivra à New York, Toronto, Chicago et Denver, se terminant au légendaire Fox Theatre à Oakland, en Californie, le 21 février et au House Of Blues à Anaheim, en Californie, le 22 février.