‘Mad Dogs & Englishmen’: Joe Cocker va au cinéma

Lorsque le film de concert Mad Dogs & Englishmen de Metro-Goldwyn-Mayer a été présenté le 22 janvier 1971, le public du cinéma a pu découvrir Joe Cocker au sommet de ses pouvoirs.

L’album live de la célèbre tournée du même nom est sorti en août 1970, atteignant le n ° 2 en Amérique et le n ° 16 au Royaume-Uni. Le film suivant a présenté la performance unique de Cocker sur le grand écran pour la deuxième fois en un an. Il avait joué avec son Grease Band dans le film du Woodstock Festival de l’été 1969, sorti en 1970 et montrant sa célèbre interprétation de Les Beatles‘ ‘Avec un peu d’aide de mes amis.’

Mais alors que ce n’était qu’une chanson parmi un événement all-star, Mad Dogs, réalisé par Pierre Adidge, était une vitrine de deux heures pour Cocker en tant que leader, et une chance de regarder Leon Russell en plein flux en tant que directeur musical de Joe pour la tournée de 48 villes. Il y a aussi des rôles importants pour d’autres membres du groupe que nous connaissions déjà, ou auxquels nous sommes venus, dans leur autre travail. Le maestro saxophone Bobby Keys, particulièrement admiré pour sa longue relation avec les pierres qui roulent, est présenté avec un autre de leurs collaborateurs, Jim Price.

Chris Stainton, le claviériste de Cocker, est à bord, tout comme des accompagnateurs prolifiques tels que Jim Keltner et Derek et les dominos les membres Jim Gordon et Carl Radle. La tournée et le film ont également fait beaucoup pour annoncer les talents vocaux de Rita Coolidge, qui a Russell et Bonnie Bramlett belle “Superstar”.

L’examen du film par Vincent Canby dans le New York Times en mars 1971 le décrit comme «un enregistrement de la tournée mettant en vedette Cocker, le jeune chanteur de blues britannique au talent extraordinaire et l’entourage largement américain (groupe, chorale, amis, femmes, enfants) , groupies et un seul chien nommé Canina) qui l’accompagnaient. L’ensemble du groupe comptait près de 40 personnes, dont la plupart étaient sur scène pendant la plupart des représentations, ce qui semble avoir été un chaos extrêmement gai et amical. »

