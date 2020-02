Maddie & Tae détaillent le nouvel album de Sophomore «The Way It Feels»

Le duo country Maddie & Tae a annoncé que son deuxième album, The Way It Feels, arriverait le 10 avril via Mercury Nashville.

Produit par Jimmy Robbins et Derek Wells, l’album mettra en vedette des chansons et des histoires de leurs deux précédents EP partagés l’année dernière, ce qui a contribué à consolider leur statut de meilleur duo country country en streaming de tous les temps.

En plus du matériel précédent, The Way It Feels comprendra également cinq nouveaux titres, tous co-écrits par Maddie & Tae’s Maddie Marlow et Taylor Dye, aboutissant au «voyage sinueux de l’amour, de la perte… et surtout de la rédemption». lit le communiqué officiel.

“Cela fait quatre ans que nous avons sorti un album. Pour nous, c’est bien plus qu’une simple sortie d’album », a expliqué Marlow. «Cet album de deuxième année sera toujours un rappel que peu importe les revers et les luttes, nous sortirons plus forts et meilleurs. Nous sommes tellement fiers de cette histoire de 15 chansons. Nous avons écrit ces chansons pendant les périodes les plus vulnérables et nous espérons que les gens l’entendent et se connectent. »

“La façon dont ça se sent est enfin là!”, A ajouté Dye. «Ces chansons représenteront toujours quelque chose de si beau et de spirituel pour nous. Et j’espère que cela représentera quelque chose de similaire aux gens qui écoutent. »

S’ouvrant avec «Everywhere I’m Goin», leur deuxième album candide équilibre le chagrin de leur single actuel “Meurs d’un cœur brisé” et la ballade harmonieuse, “Lay Here With Me”, avec Dierks Bentley, et la délicate “Water In His Wine Glass”.

Maddie & Tae a passé la majeure partie de 2019 en première partie du vaste Cry Pretty Tour 360 de Carrie Underwood. Pour coïncider avec leur nouvel album, le duo sera en tête d’affiche quelques spectacles à la mi-avril avant de rejoindre la tournée Ocean 2020 de Lady Antebellum en mai. .

The Way It Feels sort le 10 avril et peut être précommandé ici. Voir la liste complète des pistes ci-dessous.

Liste des titres de The Way It Feels:

1. «Partout où je vais» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Josh Thompson, Jimmy Robbins)

2. «Plancher de la salle de bain» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Josh Kerr)

3. «Mon homme» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Dave Barnes, Jordan Reynolds)

4. ‘Tourist In This Town’ (Maddie Marlow, Taylor Dye, Barry Dean, Jimmy Robbins)

5. «Drunk Or Lonely» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Deric Ruttan, Forrest Whitehead)

6. «One Heart To Another» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Jonathan Singleton, Deric Ruttan)

7. ‘Trying On Rings’ (Maddie Marlow, Taylor Dye, Laura Veltz, Jimmy Robbins)

8. «Écrire un livre» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Laura Veltz, Josh Kerr)

9. «De l’eau dans son verre à vin» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Jon Nite)

10. ‘Ain’t There Yet’ (Maddie Marlow, Taylor Dye, Dave Barnes, Ben West)

11. «Lay Here With Me» (feat. Dierks Bentley) (Maddie Marlow, Taylor Dye, Josh Kerr, Dave Barnes)

12. «Friends Don’t» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Jon Nite, Justin Ebach)

13. ‘Die From A Broken Heart’ (Maddie Marlow, Taylor Dye, Jonathan Singleton, Deric Ruttan)

14. «Je n’ai pas besoin de savoir» (Maddie Marlow, Taylor Dye, Adam Hambrick)

15. ‘New Dog Old Tricks’ (Laura Veltz, Jesse Frasure, Emily Weisband)