Madness annonce un spectacle au théâtre grec de Los Angeles

Les légendes britanniques du ska et de la pop Madness viennent d’annoncer un spectacle à Los Angeles le 24 mai au Greek Theatre. Cela marquera la première apparition du groupe en Californie du Sud depuis le Coachella Festival 2012.

Madness – qui a ravi les fans en décembre avec un passage de trois nuits au Roundhouse de Londres – jouera des dates aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, avec des arrêts spéciaux au Mexique et aux Émirats arabes unis, alors qu’ils fêtent 40 ans ensemble.

L’événement d’une nuit à Los Angeles mettra en vedette le leader Graham “Suggs” McPherson, le claviériste / pianiste Mike “Barso” Barson, le saxophoniste Lee “Kix” Thompson, le guitariste Chris “Chrissy Boy” Foreman, le bassiste Mark “Bedders »Bedford et le batteur Daniel« Woody »Woodgate. Le groupe sera également accompagné d’invités spéciaux The English Beat et Mighty Mighty Bosstones.

Merci à @MusicWalkofFame de nous avoir intronisés aujourd’hui à Camden. Et un grand merci à @DizzeeRascal @DavidRodigan et @lynvalgolding pour les aimables paroles 🙌 pic.twitter.com/1ald8fzK5W

– Madness (@MadnessNews) 2 mars 2020

Originaire de Camden Town à Londres, Madness a dirigé le renouveau du ska 2 tons à la fin des années 70, à partir de leur premier album en 1979, One Step Beyond… L’album a culminé au n ° 2 au Royaume-Uni et est resté sur la liste des albums pendant 78 semaines , produisant des singles comme ‘The Prince’, ‘My Girl’ et la chanson titre, ‘One Step Beyond’ – une reprise d’un morceau de 1964 du chanteur de ska jamaïcain Prince Buster. Au cours des six prochaines années, le groupe sera un pilier des ondes britanniques et des palmarès des albums britanniques, avec des titres comme Absolutely, 7, The Rise & Fall et Keep Moving, qui ont tous atterri dans le Top 10. Madness a également trouvé le succès dans aux États-Unis, où ils ont marqué un single dans le Top 10 du Billboard Hot 100 avec la chanson de 1982, «Our House».

Depuis plus de 40 ans, le groupe durable a sorti 12 albums et près de 20 Top 10 singles. Ils ont inspiré une grande comédie musicale (Our House, qui a ouvert ses portes dans le West End de Londres en 2003), ont reçu un Ivor Novello Award for Outstanding Song Collection en 2000 et ont même joué Buckingham Palace pour le Queen’s Diamond Jubilee Concert en 2012. Plus récemment , le groupe a sorti un nouveau single, ‘Bullingdon Boys’, en novembre et est devenu le deuxième acte à être honoré le Walk of Fame de la musique à Camden.

Les billets pour Madness au Théâtre grec seront mis en vente le 6 mars à 10h00 HNP.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails des billets et consultez l’itinéraire complet de la visite ci-dessous.

05 mars @ The Irish Village, Dubaï, Émirats arabes unis

21 mai @ House of Blues Boston, Boston, MA, États-Unis

22 mai @ Hammerstein Ballroom at Manhattan Center, New York, NY, US

24 mai @ Greek Theatre, Los Angeles, CA, US

25 mai @ Punk Rock Bowling & Music Festival, Las Vegas, NV, États-Unis

27 mai @ Fox Theatre, Oakland, CA, États-Unis

28 mai @ Fox Theatre, Oakland, CA, États-Unis

30 mai @ Pulso GNP, Queretaro, MX

13 juin @ Westonbirt Arboretum, Tetbury, Gloucestershire, Royaume-Uni

19 juin @ York Sports Club, York Festival, York, Royaume-Uni

20 juin @ High Lodge at Thetford Forest, Brandon, Suffolk, UK

26 juin @ Plaza De Toros, Murcia, ES

27 juin @ 4ever Festival, Valencia, ES

28 juin @ Festival Jardins Pedralbes, Barcelone, ES

03 juillet @ Festival Beauregard, Hérouville-Saint-Clair, FR

05 juillet @ Dreamland, Margate, UK

08 juillet @ Henley Festival, Henley-on-Thames, Royaume-Uni

02 août @ Tramlines Festival, Sheffield, Royaume-Uni

20 août @ Venoge Festival, Penthalaz, CH

23 août @ E-Werk, Köln, DE

24 août @ Tempodrom, Berlin, DE

20 novembre @ House Of Fun Weekender, Minehead, Royaume-Uni