Madonna accuse London Palladium d’avoir interrompu son spectacle «Madame X»

Madonna dit que le London Palladium a baissé le rideau de la scène au milieu de sa performance.

Dans un article intitulé «Les artistes sont là pour déranger la paix», la chanteuse de 61 ans a laissé son opinion voler. Madonna écrit: «Il était 5 minutes après notre couvre-feu de 11h00, nous avions encore une chanson à faire, et The Palladium a décidé de nous censurer en abaissant le rideau coupe-feu en métal qui pèse neuf tonnes.

Accompagnant la publication sur Instagram, une vidéo de Madonna derrière le rideau de fer. Elle jure et la foule en réclame plus. Madonna émerge plus tard de derrière le rideau avec ses danseurs pour son dernier numéro, «I Rise». Elle a terminé la chanson avec l’aide du public et a signé en criant «Power to the People».

Les lumières de la maison se sont allumées et le microphone ne fonctionnait plus – pourtant Madonna a continué.

Le London Palladium a publié aujourd’hui une déclaration sur ces allégations. Il dit: “Contrairement à plusieurs rapports, à aucun moment de la représentation de la nuit dernière, le personnel n’a abaissé ou tenté d’abattre le rideau de feu en fer.”

Lors d’un autre spectacle au Palladium, Madonna a dit aux foules que le rideau de fer tomberait si le spectacle durait longtemps. La nouvelle a suscité à la fois des critiques et un soutien sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont soutenu la position du théâtre en disant: «Cela aurait dû être fait aux États-Unis. Vous devez apprendre à ne pas être super tardif. »

La tournée «Madame X» de Madonna semble produire désastre après désastre. Elle a déjà annulé dix tournées sur les 93 annoncées en raison de «blessures multiples».

Dans une autre publication sur Instagram, la chanteuse a admis qu’elle suivait six heures de réadaptation par jour pour rester en forme. Ces blessures l’ont forcée à réduire ses performances et à se donner une journée de récupération entre chaque performance.

La tournée ‘Madame X’ est prévue au London Palladium jusqu’à la mi-février.