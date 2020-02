Madonna annule deux autres concerts à Londres et présente ses excuses aux fans

Madonna annule les émissions de Londres via les réseaux sociaux conformément aux ordres de son médecin. Elle subit six heures de réadaptation par jour.

La chanteuse de 61 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle avec ses fans dans une longue déclaration. “Comme vous le savez tous, j’ai plusieurs blessures et j’ai dû annuler des émissions pour me donner le temps de récupérer”, lit-on sur Instagram.

“Pour ne pas vous surprendre, je veux vous informer à l’avance que j’annulerai deux spectacles – les 4 et 11 février au Palladium de Londres”, poursuit-elle.

Elle a admis que faire trois spectacles consécutifs peut être trop pour elle. Les médecins lui ont demandé de prendre au moins un jour de congé après chaque spectacle.

«C’est un miracle que je sois arrivé jusqu’ici», poursuit-elle sur Instagram. Elle attribue la longévité de la tournée en raison de subir six heures de réadaptation chaque jour. Trois heures avant le spectacle, puis trois après cela comprend plusieurs thérapies.

Madonna dit qu’elle a fait plusieurs ajustements à ses performances pour les rendre plus faciles pour elle. Elle a opté pour des chaussures plates au lieu de talons et a modifié ses performances pour éliminer les parties les plus difficiles. Elle dit que ces modifications l’ont aidée «énormément», mais elle doit encore faire attention.

Plus tard dans le post, elle s’excuse auprès des fans, disant qu’elle ne veut jamais annuler ses émissions. La nouvelle survient après que Madonna a annoncé qu’elle avait du mal à suivre son calendrier de tournée. Madonna annule sa première émission à Londres le 26 janvier, mais ce n’est pas la seule date supprimée de la programmation.

D’autres apparitions annulées incluent New York, Miami Beach, Los Angeles, Boston et Lisbonne.

La tournée de Madonna était prévue pour une course de 14 nuits au Palladium de Londres au cours des trois prochaines semaines. Sa tournée Madame X est une célébration de son dernier album, qu’elle a abandonné après avoir vécu reclus à Lisbonne.