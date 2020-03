Madonna annule un spectacle à Paris après avoir subi une chute sur scène

Madonna annule une autre performance à Paris après une chute – doit-elle annuler toute la tournée?

Le «Madame X Tour» a subi plusieurs revers après que Madonna s’est blessée. Le chanteur marche maintenant avec une canne et subit six heures de thérapie – trois avant et trois après chaque spectacle.

La chanteuse de 61 ans s’est rendue sur Instagram pour partager la dernière annulation avec ses fans.

“Me voici – Chair et sang”, a écrit le chanteur. «Si seulement les genoux ne se tordaient pas et le cartilage ne se déchirait pas, et rien ne faisait mal, et les larmes ne coulaient jamais de nos yeux. Je suis tombé il y a deux nuits sur scène quand une chaise a été littéralement retirée de moi par erreur, et j’ai atterri sur le sol sur l’os de la queue. »

“J’ai réussi à traverser l’émission hier soir, mais à peine parce que je déteste décevoir”, a-t-elle poursuivi. «Même moi, je peux voir que cette poupée cassée tenue avec du ruban adhésif et de la colle doit rester au lit et se reposer pendant quelques jours afin qu’elle puisse terminer la tournée avec un sourire sur son visage et en un seul morceau. Merci de votre compréhension, Paris! ” Elle a fini.

Madonna est sur la dernière étape de sa «Madame X Tour» avec quelques autres dates à Paris. La tournée se termine le 11 mars, avec six autres dates à Paris.

Madonna a deux apparitions consécutives les 3 et 4 mars – quelque chose dont elle s’est plainte dans le passé. Depuis le début de la tournée en septembre dernier, elle a retiré 13 représentations programmées en raison d’une blessure. Certains problèmes de production à New York et à Los Angeles signifient que la tournée a 15 annulations de spectacles.

Elle a annulé trois apparitions à Boston en raison de ce qu’elle a appelé «une douleur accablante». Elle a également annulé deux représentations à Londres en janvier en raison de blessures.

Peut-être qu’il est temps d’annuler le reste de la tournée, Madonna?