Madonna critique Trump contre la réponse au coronavirus – manque de leadership

Juste un jour après que Zac Brown a déclaré que 90% de son équipe de route avait été licenciée – Madonna a fait exploser Trump, en utilisant ses propres mots contre lui.

Le chanteur pop a posté un clip un peu moins de deux minutes, partageant la réponse du président à COVID-19. Le clip partage des clips du président sur un calendrier, intitulé “SEMAINES DE TÉLÉCHARGEMENT.” Dans chaque clip, le président peut être entendu, mettant en lumière la pandémie de coronavirus qui balaie désormais le globe.

Madonna utilise un montage des fausses affirmations de Trump – y compris celui qu’il a dit que le virus “mourrait en avril”. Les clips incluent également les déclarations de Trump d’un jour; c’est comme un miracle, il disparaîtra. ” Le clip présente également des clips de Trump disant, “notre pays se porte bien” et étiquetant le coronavirus “le nouveau canular”.

Le tweet de Madonna ne contient que la vidéo et deux hashtags – # COVID_19 #QUARANTINE.

# covid_19 #quarantine pic.twitter.com/I4wSaloT66

– Madonna (@Madonna) 19 mars 2020

La chanteuse pop a annulé la dernière étape de sa tournée désastreuse Madame X en raison du verrouillage du coronavirus. Mais elle n’est pas non plus étrangère au manque de leadership de Trump dans les temps difficiles. En 2017, elle a décrit l’élection de Trump comme un cauchemar.

L’industrie de la musique en direct s’est presque tarie au cours des dernières semaines. Aux États-Unis, de plus en plus d’états entrent dans une situation de quasi-verrouillage pour niveler la courbe de propagation du virus. Les gouverneurs de Californie, de Washington et de New York disent à 100% des travailleurs «non essentiels» de rester chez eux.

Certains noms célèbres comme John Legend organisent des performances impromptues sur Instagram. Les artistes indépendants se tournent vers la plateforme de jeu Twitch pour gagner leur vie. La plateforme est déjà monétisée pour un public familiarisé avec les pourboires.

Hier, Zac Brown a lâché 90% de l’équipage routier et a partagé un message sincère.

«Nous sommes en retard dans le match. J’ai honte de la façon dont notre leadership a géré tout cela », a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement pour dire aux gens ce qu’ils doivent faire … nous sommes moins protégés que beaucoup de ces pays.”