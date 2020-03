Magnum n’annulera pas la tournée européenne: ‘F ** K Coronavirus’

Icônes de rock britannique MAGNUM ont promis de jouer tous les spectacles programmés lors de leur tournée européenne annoncée précédemment malgré les problèmes de coronavirus.

Plus tôt dans la journée, le groupe a publié la déclaration suivante via les réseaux sociaux:

“Une déclaration concernant l’impact de Covid-19 sur la prochaine tournée.

“Mettons cela ici:

“Le groupe ne va PAS annuler la tournée.

«Nous répétons depuis 3 semaines maintenant. Nous sommes tous en excellente santé. Dennis [[quartier, basse]s’intègre parfaitement et nous sommes impatients de jouer notre nouveau matériel pour la première fois au plus grand nombre de personnes possible.

“Nous sommes contractuellement obligés de jouer chaque spectacle et nous avons l’intention de le faire.

“Nous demandons instamment à tous les fans et à tous les êtres humains du monde entier de ne pas tomber dans le piège de permettre à la peur et à la désinformation de les empêcher de vivre pleinement leur vie.

“Si un groupe avec une moyenne d’âge de près de 60 ans ronge le bit pour monter dans un bus de tournée et aller jouer nos cœurs pendant 3 mois, nous espérons sincèrement que vous n’avez pas trop peur de venir nous voir! Emballez ces lieux et montrez-nous ce que MAGNUM les fans sont faits de.

“Coronavirus F & * k

“On se voit sur la route.

“Bob, Tony, Meule, Lee, Dennis et tout l’équipage. “

MAGNUMLa tournée européenne devrait débuter le 19 mars à Glasgow et se terminer à la mi-mai.

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment CONFITURE DE PERLES, NŒUD COULANT, SONS OF APOLLO, BOBINE DE LACUNE et TRIVIUM.

De nombreux experts ont déclaré que le grand public réagissait de manière excessive à l’épidémie, les gens étant amenés à croire que l’épidémie était plus grande, plus proche et plus dangereuse qu’elle ne l’est réellement.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets, avec la Festival de musique et d’arts de Coachella Valley reporté et Sud par sud-ouest annulé.

MAGNUMdernier album studio, “Les anneaux de serpent”, a été publié en janvier via Marteau à vapeur/SPV.



