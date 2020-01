Mick Jagger entre dans le domaine des podcasts dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Warner Bros. Digital Networks.

Warner a signé un nouvel accord de premier regard avec la société Jagger’s Rainy Day Podcasts. L’entreprise a été formée par Jagger, Victoria Pearman, Steve Bing et Josh Olson. L’accord verra sept podcasts narratifs originaux développés – allant des récits, des comédies et des docuseries.

“Tout commence par le mot”, a déclaré Jagger dans un communiqué. “Nous sommes très heureux de travailler avec Warner Bros. pour créer un environnement où les meilleurs écrivains sont libres de poursuivre leurs projets passionnels avec une liberté créative maximale.

Warner Bros. Digital Networks gérera l’entreprise et la stratégie à l’origine de l’accord. Le bras numérique du Warner Bros. Television Group – Blue Ribbon Content – supervisera les relations créatives. Pendant ce temps, Warner Bros. Domestic Television Distribution s’occupera de la distribution et des ventes des émissions terminées.

La société a actuellement des accords de production avec Zack Stentz, John Brancato et Allison Anders. Jagger et Pearman ont formé Jagged Films en 1995. Les crédits incluent le documentaire Rolling Stones de Martin Scorsese, Shine a Light et la série dramatique HBO Vinyl. Steve Bing a fondé Shangri-La Entertainment et a aidé à produire des films comme The Polar Express et Beowulf.

Les podcasts narratifs qui racontent une histoire globale deviennent de plus en plus populaires à l’ère de l’écoute numérique. Wolverine: The Long Night de Marvel a remporté le prix du meilleur podcast d’Apple en 2018 pour son récit.

Une chose qui distingue ces histoires narratives des podcasts traditionnels est le fonctionnement du processus d’enregistrement. Pour le podcast Wolverine, les acteurs ont enregistré à l’extérieur sur le terrain approprié pour une scène. Des scènes émouvantes avec deux acteurs marchant ensemble ont été enregistrées pendant que les acteurs bougent, conférant de l’authenticité à leur performance.

On ne sait pas quels plans de podcast Mick Jagger a, mais j’espère que c’est à égalité avec d’autres podcasts narratifs. Pendant ce temps, Spotify mise beaucoup sur les podcasts et espère les monétiser avec un streaming publicitaire personnalisé. Cette décision a suscité des critiques de la part d’autres acteurs de l’industrie.