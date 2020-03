Major Lazer a créé une chanson avec Marcus Mumford

Au milieu d’un début atypique de la décennie, les choses s’amincissent, avec la collaboration de Major Lazer (qui produit généralement du moombathon et du reggaeton) avec le chanteur de Mumford & Sons (dédié au folk). Cette équipe ne peut pas sembler plus étrange, mais rien ne nous surprend plus en 2020.

Il s’agit de la première collaboration de Mumford avec le style. La chanson a été co-écrite avec MØ et créée en tant que disque le plus chaud d’Annie Mac au monde. Avec des phrases sur le fait de ne pas avoir peur, de croire en l’avenir et d’attendre que cela se produise également, ils ajoutent des guitares comme élément principal pour donner la chance à l’élément emprunté au folk anglais.

Nous avons déjà répété cette chanson plusieurs fois pour nous encourager de cette écluse, et même Marcus Mumford Il a ouvert un compte sur Instagram à ces moments où le contenu virtuel est plus pertinent que jamais:

Espérons que le prochain album de Major Lazer allez-y pour mieux affronter les jours restants. “Lay Your Head on Me” serait le quatrième single de son quatrième et peut-être son dernier travail en studio.

Marcus Mumford est le leader du groupe gagnant d’un Grammy, Mumford & Sons. Mumford a également sorti un nouveau single pour la charité – une reprise solo de “Vous ne marcherez jamais seul»De Gerry et The Pacemakers des années 60. Un vrai hymne pour Liverpool.