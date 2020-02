Le major Lazer s’est associé aux chanteurs brésiliens MC Lan et Anitta pour un nouveau single intitulé «Rave De Favela». Ils ont également partagé un clip musical racé pour accompagner le nouveau morceau. Regardez Anitta, MC Lan, Diplo et d’autres danser dans un studio photo dans le clip ci-dessous.

Le dernier album studio du major Lazer était Peace is the Mission de 2015. En 2017, ils ont sorti l’EP Know No Better. L’an dernier, Diplo s’est associé à Sia et Labrinth pour leur LP LSD.

.