Malone “ n’avait aucune idée ” l’état d’Ozzy Osbourne était si grave

Post Malone dit ça Ozzy Osbourne “va continuer à donner des coups de pied au cul”, qualifiant son récent collaborateur de “si fort”.

Le rappeur a fait ses commentaires à Rolling Stone une semaine après la SABBAT NOIR le chanteur a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson.

Malone, qui a partagé la scène avec Osbourne au American Music Awards Fin novembre, il a admis qu’il “n’avait aucune idée” de la situation du légendaire chanteur de heavy metal. “Travailler avec lui et passer du temps avec lui et être autour de lui, vous ne pouvez pas le dire,” Malone m’a dit. “Vous pouvez dire qu’il a un peu de difficulté à se déplacer, mais il est si fort.”

Publier dit qu’il attend avec impatience plus de musique de l’homme de 71 ans, dont le nouvel album, “Homme ordinaire”, doit sortir le 21 février. “Je sais qu’il travaille sur un nouveau projet avec un groupe d’amis, [and] Je suis vraiment excité pour lui parce qu’il est tellement passionné par ça et ça a l’air incroyable; il a l’air incroyable “, at-il dit.

La semaine dernière, Ozzyla femme de Sharon expliqué à “Bonjour Amérique” cette Ozzy a “PRKN 2, qui est une forme de Parkinson. Il y a tellement de types différents de Parkinson. Ce n’est pas une condamnation à mort par un effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. C’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée puis une très mauvaise journée. “

Sharon dit que Ozzy se rendra en Suisse en avril pour voir un professeur spécialisé dans l’aide aux personnes atteintes de leur système immunitaire, afin de distinguer les symptômes de son mari. Sharon fait remarquer: “Nous allons aller partout où nous pouvons aller chercher des réponses”, Ozzy a ajouté: “Nous avons la chance de pouvoir nous permettre de le faire.”

Ozzy devrait retourner dans les arènes nord-américaines pour une autre étape de son “No More Tours 2” tournée ce printemps.



