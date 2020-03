Mamas et papas remplissent les sens

Que vous connaissiez le catalogue de Les Mamas et les Papas, ou votre connaissance d’eux est limitée à “Monday, Monday” et “California Dreamin”, “nous vous encourageons à visiter leur excellent premier album de 1966. Nous vous invitons à découvrir Si vous pouvez croire vos yeux et vos oreilles.

Le quatuor, qui a distillé l’essence même du son vocal californien à mesure qu’il évoluait de la pop droite à la plus grande sophistication de la seconde moitié des années 1960, n’a pas été un succès immédiat. Leur premier single, la composition glorieuse et richement orchestrée de John Phillips «Go Where You Wanna Go», n’a pas réussi à figurer dans les charts, mais lorsque Phillips et sa femme de trois ans, Michelle, ont trouvé la douce-amère “California Dreamin” “et Dunhill l’ont sorti en single fin 1965, c’était une autre histoire.

La chanson est devenue l’un des cinq meilleurs tubes américains, suivie seulement trois mois plus tard par un autre single supérieur, «Monday, Monday», qui est arrivé au premier rang des États-Unis et dans le top cinq britannique et australien. Le moment était venu pour un premier album contenant les deux succès, le premier, non mérité et bien plus encore, et c’était If You Can Believe Your Eyes And Ears, produit par Lou Adler.

En écoutant à nouveau le disque, ce qui ressort n’est pas seulement l’extraordinaire puissance des harmonies de groupe créées par John et Michelle, Denny Doherty et Cass Elliot. C’est leur capacité unique à «posséder» des chansons dans un large éventail de styles pop, sur un disque réparti également entre leurs propres compositions et reprises qui sont à peu près égales à leurs originaux.

De leur matériel, «Straight Shooter» est une pièce dirigée par une guitare qui prévisualise le son que les Monkees feront leur propre plus tard en 1966. Parmi les autres compositions de John Phillips, «Got A Feelin» «a une beauté métronomique douce tout en» Quelqu’un Groovy ‘est joyeux et par excellence Mamas & Papas. «Hey Girl» (écrit par John et Michelle) a Cass prenant la tête et les claviers de Larry Knechtel au premier plan, ainsi que les tambours du roi de session omniprésent Hal Blaine.

Le groupe a eu l’imagination pour prendre un parent Beatles l’obscurité, “I Call Your Name” (publié sur le Long Tall Sally EP mais jamais sur un album original) et en faire le leur en changeant complètement le tempo et la sensation. Bobby Freeman’s ‘Veux-tu danser’ connaît un succès similaire, même s’il s’agissait à l’époque d’une chanson très usée, tirée des couvertures originales et à succès de Freeman de 1958 de Cliff Richard et Les garçons de la plage. Malgré tout cela, les M&P le ralentissent et en font le leur, et «Spanish Harlem» et «The« In »Crowd» sont également mis à jour avec succès.

L’album entre dans le palmarès américain le 12 mars 1966 et, en mai, passe une semaine au n ° 1. Les fans américains peuvent en croire leurs yeux et leurs oreilles, et les remplissent de Mamas et de Papas.

