Man Man annonce sa tournée | Pitchfork

Man Man a annoncé une série de tournées aux États-Unis derrière Dream Hunting in the Valley of the In-Between, leur premier nouvel album en sept ans. Les dates débutent à Salt Lake City en avril et se terminent actuellement le mois suivant à Los Angeles. Consultez leur itinéraire ci-dessous et trouvez des billets ici. (Pitchfork gagnera une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Dream Hunting in the Valley of the In-Between sortira le 1er mai via Sub Pop.

Homme Homme:

04-25 Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

04-28 St Louis, MO – Old Rock House

04-29 Cincinnati, OH – Brasserie d’artéfacts urbains

05-01 Louisville, KY – Zanzabar

05-02 Indianapolis, IN – HiFi

05-03 Pittsburgh, PA – Club Café

05-05 Asheville, NC – L’aigle gris

05-06 Durham, NC – Motorco

05-07 Charlotte, Caroline du Nord – Amos Southend

05-09 Baton Rouge, LA – Lune espagnole

05-10 Houston, TX – Continental Club

05-12 Austin, TX – Le Mohawk

05-13 Dallas, TX – Club Dada

05-15 Norman, OK – Opolis

05-16 Albuquerque, NM – Sister Bar

05-17 Phoenix, AZ – Salle de bal Crescent

05-21 San Diego, Californie – La Casbah

05-22 Los Angeles, Californie – Roxy

.