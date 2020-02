Man Man signe avec Sub Pop pour le premier nouvel album en 7 ans

Homme Les hommes sont de retour. Le groupe a annoncé Dream Hunting in the Valley of the In-Between, son premier nouvel album depuis On Oni Pond en 2013. Le nouveau disque arrive le 1er mai via le nouveau label de Man Man, Sub Pop. Regardez la vidéo lyrique de la nouvelle chanson «Cloud Nein» ci-dessous (via Rolling Stone). Retrouvez les éditions physiques de Dream Hunting sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Honus Honus a écrit Dream Hunting pendant trois ans et demi dans la maison d’hôtes d’un ami de Los Angeles qui avait “un vieux piano droit, une lampe de friperie et rien d’autre”, selon un communiqué de presse.

«J’avais des notes de progression d’accords qui ressemblaient à des égratignures de poulet et des paroles sur des morceaux de papier collés sur les murs. Il semblait que j’allais briser le gros dossier, attraper le tueur », a déclaré Honus Honus dans le communiqué de presse. «L’une des meilleures choses à propos de cette période, pendant ces années« perdues dans la nature / exil surréaliste de mon propre groupe », c’est que j’ai finalement trouvé des joueurs qui croyaient en moi, qui faisaient confiance à ma vision, respectaient mon écriture. C’était rajeunissant. »

Chasse aux rêves dans la vallée de l’entre-deux:

01 Rêveurs

02 Cloud Nein

03 Sur la voie de la guérison

04 Lonely Beuys

05 Future Peg

06 Chèvre

07 Iggy intérieure

08 Chasseurs

09 Oyster Point

10 La plus belle chanson du monde

11 Attraction animale

12 Sheela

13 Viande non sucrée

14 cygne

15 Poudre ma perruque

16 Si seulement

17 Dans la vallée de l’entre-deux

.