Mandy Moore annonce un nouvel album, Silver Landings

Le 6 mars, Mandy Moore sortira son septième album studio, Silver Landings, via Verve Forecast. Son premier nouvel album en 10 ans, Silver Landings est une référence à une poésie lyrique sur la dernière chanson de l’album: “Reaching for golden rubans up in the air / But I’m looking for silver landings.” La chanson titre était la dernière chanson Moore a écrit pour l’album et est devenue emblématique du voyage qu’elle a traversé au cours de la dernière décennie, de ce qu’il a fallu pour arriver à ré-embrasser cette partie de sa vie et de ses attentes.

Parallèlement à l’annonce d’aujourd’hui, Moore a sorti une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo pour ‘Save A Little For Yourself’ de l’album, une chanson sur la priorité à donner à vous-même et à mieux vous en occuper. Vous pouvez regarder la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

Moore dit de la chanson: «Parfois, écrire une chanson, c’est comme me donner les conseils dont je sais que j’ai le plus besoin et c’est souvent le plus difficile à écouter. Cela fait de la chanson presque un mantra en quelque sorte – quelque chose que je sais que je continuerai d’apprendre parce qu’elle mérite d’être répétée.

“Save a Little for Yourself” est en quelque sorte l’autre moitié d’une chanson d’amour dont nous ne parlons pas ou ne reconnaissons pas toujours. Bien sûr, nous devons nous ouvrir, laisser les gens entrer et les aimer le plus possible, mais rien de tout cela ne contient d’eau si nous ne prenons pas soin de nous d’abord et avant tout. Ce n’est peut-être pas aussi romantique, mais c’est une partie tout aussi importante de l’équation. »

Récemment signé chez Verve Forecast (un label dont la liste comprend également des artistes réputés tels que T Bone Burnett et J.S. Ondara), Moore a enregistré Silver Landings en direct sur bande avec un groupe complet dans un studio à Los Angeles. Un départ délibéré de la pop plus structurée de son matériel précédent, l’album a été produit par le collaborateur de longue date Mike Viola et met en évidence son mari Taylor Goldsmith (chanteur / guitariste / auteur-compositeur pour le groupe folk-rock basé à Los Angeles Dawes). comme Jason Boesel, anciennement de Rilo Kiley.

Grâce à cette approche de production plus organique, des chansons comme ‘When I Wasn’t Watching’ et “Je préfère perdre”, incarnent une vitalité lumineuse ancrée dans le rock californien traditionnel des années 70 qui répond pleinement à la vision initiale de Moore pour l’album. «Je voulais faire un disque très californien – quelque chose qui semble brillant et aéré et naturel, quelque chose que vous pourriez écouter en montant et en descendant le PCH avec toutes les fenêtres baissées par une belle journée de week-end», note-t-elle.

Les critiques ont décrit les deux premières chansons de l’album comme «pop rock folk, s’appuyant sur une lignée allant de Fleetwood Mac à Haim» (The Atlantic), «se balançant avec l’énergie de Steve Nick» (NPR) et «honnête et profondément introspective »(auteur-compositeur américain).

Moore a également récemment annoncé ses dates de tournée nord-américaine en 2020 pour soutenir l’album. La tournée débutera le 20 mars à Pittsburgh au Benedum Center et se produira dans les grandes villes du pays, notamment au Beacon Theatre de New York (24 mars), au Chicago Theatre de Chicago (18 avril), au Ryman Auditorium de Nashville (avril 5), The Warfield à San Francisco (2 mai) et The Majestic Theatre à Dallas (23 avril). Visitez le site officiel de l’artiste pour plus d’informations.

Silver Landings sortira le 6 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

Débarquements d’argent:

“Je préfère perdre”

«Économisez un peu pour vous-même»

‘Quinze’

“Tryin ‘My Best Los Angeles”

‘Cible facile’

“Quand je ne regardais pas”

‘Le pardon’

“Histoires me rappelant”

“Si c’est ce qu’il faut”

«Silver Landings»