Mandy Moore discute du retour à la musique après plus d’une décennie d’absence | EW.com

L’année était 1999. TRL commençait à décoller, chaque placard contenait au moins une paire de jeans évasés, et un nouvel artiste de 15 ans nommé Mandy Moore a fait ses débuts un clip pour son premier single, “Candy”. elle a conduit une Volkswagen Beetle vert citron devant des pelouses parfaitement entretenues de Los Angeles tout en chantant qu’elle avait raté un garçon mignon… comme des bonbons. C’était le genre de chanson pop bubblegum dangereusement accrocheuse qui aurait permis à Moore de faire la une des magazines et lui aurait valu le titre de «princesse pop» aux côtés de Britney Spears et Christina Aguilera.

Cela fait plus de 20 ans que Moore a siégé dans cette VW, et même si elle a maintenant des sentiments mitigés à propos de sa première musique – «Parfois, j’aimais les chansons, d’autres fois, je disais:« Je ne comprends pas, mais d’accord ». elle raconte à EW – au moins une chose qu’elle a chantée puis résonne encore: «Montre-moi qui tu es.» À 35 ans, elle est enfin prête à faire exactement cela, sur son nouvel album Silver Landings, son premier en 11 ans. C’est un projet profondément personnel pour Moore, qui plonge dans les leçons qu’elle a apprises sur la vie, l’amour et ce que c’était que de réussir avant d’être assez grande pour voter.

La carrière musicale de Moore remonte à un jeu d’Orlando Magic, où une fille à peu près de son âge a chanté l’hymne national. En regardant depuis les tribunes, Moore, vers 11 heures, a eu ce qu’elle appelle un «moment d’ampoule».

“Je ne savais pas que tu pouvais faire ça!”, Se souvient-elle alors qu’elle était assise dans son café local dans le quartier de Highland Park à Los Angeles. «J’ai donc supplié ma mère de m’enregistrer en train de chanter a cappella avec ma petite pipe. Ma mère l’a ensuite remise en main propre [to the arena], et je pense qu’elle a apporté des biscuits. »Avec des produits de boulangerie pour adoucir littéralement l’affaire, Moore a décroché le concert et a commencé à chanter l’hymne lors d’une poignée d’événements sportifs jusqu’à ce qu’un couple de producteurs l’invite à enregistrer dans leur studio local. Moore dit qu’elle avait environ 13 ans à l’époque.

À 15 ans, elle sortait So Real, une ruée vers le sucre d’un album qui mélangeait des ballades innocentes avec des synthés pop au fromage. Soudain, elle s’est retrouvée au milieu de l’ouragan culturel qui était l’ère TRL. Elle est devenue MTV VJ. Elle a ouvert pour à la fois * NSYNC et les Backstreet Boys. Elle a même fait un épisode du journal de MTV.

“Vous pensez que vous savez, mais vous n’en avez aucune idée!” Moore peut à peine contenir son excitation en se souvenant du slogan de la série. «Je dois faire un journal intime et je me disais:« J’ai culminé, il n’y aura jamais rien de aussi cool que ça. »» Mais ce n’était que le début pour Moore, dont la douceur inhérente la rendait parfaite pour des rôles d’acteur, comme elle. évasion dans A Walk to Remember de 2002. En 2009, elle avait accumulé plusieurs crédits de films et sorti un total de six albums sans intention de ralentir. Mais soudain, la musique s’est arrêtée.

Au lieu de cela, Moore est devenue surtout connue pour son travail à l’écran. En 2010, elle a exprimé Rapunzel dans Disney’s Tangled, et en 2016 a décroché le rôle de Rebecca Pearson, la matriarche dominatrice avec amour sur le tube NBC This Is Us. Son personnage dans la série a chanté, mais Moore ne l’a plus fait. On ne savait pas pourquoi, jusqu’en février 2019, elle a accordé une interview au New York Times qualifiant son ex-mari, le musicien Ryan Adams, psychologiquement abusif et affirmant qu’il lui avait empêché d’établir de nouvelles relations dans l’industrie de la musique. (Il a nié les allégations.) Avant qu’elle ne le sache, cela faisait dix ans qu’elle n’avait pas sorti une chanson.

“Je l’ai raté”, dit-elle, une simple déclaration alourdie par une forte émotion, ajoutant: “Je ne vais pas devenir émotionnelle”, comme si le dire à haute voix signifiait que cela se réaliserait. (Ce n’est pas le cas.) «J’avais beaucoup à dire sur mes sentiments envers la musique et mon sens de la valeur dans ce que j’ai apporté à la table», poursuit-elle. Mais avec son mari actuel, le leader de Dawes Taylor Goldsmith, et Mike Viola, qui a produit son dernier album, Amanda Leigh de 2009, à ses côtés, elle a pu retrouver son chemin vers le studio. Et cette fois, elle allait faire les choses différemment.

«C’était un mandat de: je veux faire un disque pop selon mes propres conditions», dit Moore. Il était loin le temps où elle chante sur Silver Landings, quand, à l’âge de 15 ans, “elle pensait qu’elle faisait de la musique mais qu’elle ne faisait que remplir des sièges”. Maintenant armée d’un groupe live, Moore était prête pour son son de grandir, beaucoup comme elle l’a fait.

«Je trouve que tant de gens, quand ils ont du succès à un jeune âge, ils ont tendance à vouloir trouver un moyen de rester dans cet espace parce que c’est le son et la version d’eux-mêmes que le monde approuvait à l’époque», dit Goldsmith, co-auteur et guitariste de Landings. «Je pense que c’est tellement audacieux et impressionnant qu’elle grandit avec sa musique. Le fait qu’elle aille là-bas et qu’elle ait réalisé un album de chanteur-compositeur est révélatrice de la confiance de l’album. »

Viola se souvient du moment où Moore est venu le voir après des années d’absence et a dit: «Il est temps de faire un disque.» Comme il le dit, «Elle était dans un lieu d’autonomisation. Elle avait l’impression d’avoir vécu plus d’une vie. Elle avait beaucoup à dire. »Et beaucoup de ce qu’elle avait à dire était très personnel. Sur Silver Landings, elle chante sa lutte pour revenir à la musique dans «Quand je ne regardais pas» («Ma version préférée de moi a disparu pendant des jours plus longs et des années plus courtes») et a appris à se mettre en premier dans «Pardon» ( «Je voulais être assez bon pour toi jusqu’à ce que je ne sois pas assez bon pour moi»).

“Pour moi, c’était comme,” Quel est l’intérêt de faire ce disque si je ne suis pas honnête? “”, A déclaré Moore. «Égoïstement, je dois accepter ma propre vie et mes choix et trouver une catharsis. C’est vraiment trouver les doublures d’argent dans ce qui s’est passé au cours des 10 dernières années de ma vie depuis que j’ai fait de la musique. »

Assis en face d’elle, il est facile de voir la jeune fille de 15 ans arrivée sur la scène musicale il y a plus de 20 ans. Elle a toujours un sourire qui peut donner à n’importe qui le sentiment d’être sa meilleure amie, et le genre d’optimisme général que l’on attend d’un adolescent mais rafraîchissant chez un adulte. Et si son fard à paupières rose brillant dit quelque chose, c’est qu’elle est toujours Mandy, juste une Mandy différente.

«Je devais passer par tout cela pour arriver là où je suis aujourd’hui», dit-elle. “Il informe tout.” Mais ce n’est pas un album sur la façon dont la vie peut être rude. C’est le contraire de ce qu’elle veut chanter. «J’ai écrit beaucoup de chansons sur certaines des années les plus tumultueuses, mais j’hésitais à sortir quoi que ce soit parce que ce disque était un moyen de reprendre la route, et je ne veux pas monter sur scène tous les soirs et chanter s – que je ne veux plus penser. C’est dans le rétroviseur. Je suis aux commandes et j’ai hâte. »Ne vous attendez pas à ce qu’elle roule dans une coccinelle vert lime.

Une version de cet article paraît dans le nouveau numéro de Entertainment Weekly, sur les stands vendredi ou achetez-le ici maintenant. N’oubliez pas de vous abonner pour des interviews et des photos plus exclusives, uniquement dans EW.

