Manowar Films Hell & Heaven Metal Fest Concert pour la sortie de DVD / Blu Ray

Selon Summa Inferno, MANOWARconcert le samedi soir dernier (14 mars) au Hell & Heaven Metal Fest à Mexico a été enregistré et filmé professionnellement pour une future sortie DVD et Blu-ray.

La setlist du groupe était la suivante:

01. Manowar



02. Brothers Of Metal Pt. 1



03. Blood Of My Enemies



04. Appel aux armes



05. Hand Of Doom



06. Fils d’Odin



07. Épées dans le vent



08. Bass Solo



09. Hymne de combat



dix. Thor (la tête motrice)



11. Kings Of Metal



12. Combattre le monde



13. Hail And Kill



14. Maison de la mort



15. Roi des rois

Bis:

16. Discours de Joey



17. Les Guerriers du Monde



18. Vent noir, feu et acier

De retour en mai 2016, MANOWAR a révélé qu’il dirait “merci”, “adieu” et “au revoir” à ses fans lors d’une tournée mondiale qui serait “plus grande et au-delà de tout” que le groupe avait jamais fait. Appel de la tournée “La bataille finale”, MANOWAR a déclaré que les fans qui viendraient voir le vétéran du metal joueraient “un souvenir éternel; après avoir vu le groupe qui a consacré son sang, son cœur, son âme et chaque moment de sa carrière au vrai heavy metal”.

Naturellement, la plupart des fans ont supposé que MANOWAR ne jouerait plus jamais après l’achèvement de “La bataille finale”mais le bassiste Joey DeMaio a depuis précisé que le groupe avait bien l’intention de continuer pour les années à venir.

Dans une interview avec Summa Inferno, réalisée avant MANOWAR‘apparition au Hell & Heaven Metal Fest, DeMaio abordé les activités futures du groupe, expliquant que lui et ses camarades ont de grands projets pour les mois à venir.

“Les gens avaient une mauvaise idée ‘La bataille finale’ “, at-il dit.” Lorsque nous avons annoncé le nom de la tournée, les gens ont immédiatement pensé: “Oh, non. Ils vont se séparer. Ils vont s’arrêter pour toujours », ce qui n’a jamais été l’intention. L’intention était à coup sûr de faire une pause pendant un certain temps parce que nous travaillons sur un grand opéra rock – et je veux dire l’opéra musical rock; mais vous voulez le regarder. Mais ça va être une grande histoire épique. Et cela prend donc du temps. Nous ne pouvons pas mettre cela ensemble comme ça. Et le dernier EP, les chansons qui sont sorties, fera partie de cette grande histoire épique massive. Alors, quand nous avons annoncé cela, il y avait une confusion et les gens se sont dit: «Oh, non». Mais ce n’est pas l’histoire. Nous sommes ici au Mexique pour la première fois – mais pas la dernière. “

Il y a un an, le bassiste de 65 ans a déclaré qu’il était “trop ​​jeune pour prendre sa retraite” et a reproché à “certains journalistes” de “réinterpréter” MANOWARannonce la tournée «adieu» de 2016 afin de «vendre des magazines». Il a dit à la Bulgarie Z Rock Radio: “Les journalistes font leur argent avec ce qu’ils écrivent et les photographes gagnent leur argent en ayant une photo” wow “. Mais je suis très protecteur envers nos fans, et quand les gens écrivent de la merde qui finit par affecter et causer des problèmes à nos fans, devenir fou.”

Dans une interview de 2017 avec “Aventures en plein air avec Jayson”, MANOWAR chanteur Eric Adams a déclaré qu’il “manquerait la grande scène” une fois que le groupe aura terminé sa tournée finale. Il a dit: “Ça y est. Nous avons une dernière tournée à venir … Mais toutes les bonnes choses doivent se terminer à un moment donné.”

MANOWAR a sorti un nouvel EP, “La bataille finale I”, en mars 2019. À l’époque, le groupe avait déclaré que les parties II et III de la trilogie arriveraient à une date ultérieure, inspirées par MANOWARaventures sur le reste de “La bataille finale”.

