Marc Bolan donne à ses fans de T. Rex un «amour chaud»

C’est ‘Ride A White Swan’ qui a allumé le feu et ‘Un amour chaud’ cet ensemble T. Rex en feu. Sur la carte du Royaume-Uni pour la semaine du 20 mars 1971, le deuxième single à succès du groupe a donné à Marc Bolan ce dont il avait toujours rêvé: son premier hit n ° 1.

“Hot Love” était le dernier produit de l’équipe de T. Rex qui a aidé à créer Bolanmania. Marc a écrit la chanson, lui a donné son style vocal distinctif et quelques touches de guitare inventives, et Tony Visconti a mis son éclat de production expert dessus. Pour l’armée de fans de Bolan, en pleine expansion, l’effet était irrésistible.

T. Rex était entré dans le palmarès des albums avec leur set éponyme (leur premier depuis la sortie du «Tyrannosaurus») à la mi-janvier 1971. Il a passé deux semaines dans le top dix, culminant au n ° 7, juste avant ‘Hot Love ‘grimpe au n ° 1, mais le single est d’autant plus tentant pour les acheteurs de disques de ne pas figurer sur le LP.

“Marc a fait tout son possible”

«Le rythme était simple et prononcé», a écrit Mark Paytress à propos de «Hot Love» dans sa biographie de Bolan, Twentieth Century Boy de 1992. «La production complète, si épurée, stimulée par des voix d’accompagnement harmonieuses et des cordes de soutien, le rendait parfait pour la radio de jour. Marc a sorti tous les arrêts, utilisant[[Elvis]PresleyL’affectation vocale «uh huh huh» de «All Shook Up», la guitare [lead] de “Heartbreak Hotel” pour la pause et a ajouté un long singalong de type “Hey Jude” pour une longue coda. “

“Hot Love” a succédé au “Baby Jump” de Mungo Jerry lors du sommet, aidant à nier Paul Mccartney“Another Day” une place au n ° 1, et dans la semaine qui John Lennon et le Plastic Ono Band a fait ses débuts avec “Power To The People”. Le single de T. Rex a tenu bon pendant six semaines, avant de finalement céder la place au hit reggae “Double Barrel” de Dave et Ansil Collins.

“Je sais que c’est comme un million d’autres chansons”, a déclaré Bolan de “Hot Love” à l’époque, “mais j’espère qu’il y aura une petite touche de moi aussi.”

