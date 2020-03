Marc Bolan ouvre la voie à la célébrité

“Quelque chose se passait définitivement”, a déclaré Tony Visconti. “Nous savions que nous nous rapprochions de ce que nous voulions.” Le producteur d’origine américaine parlait de A Beard Of Stars, l’album qui a ouvert la voie à la «Bolanmania» du début des années 1970. Le dernier LP sorti par Marc Bolan et son groupe sous le nom de Tyrannosaurus Rex avant de se transformer en T. Rex, il est sorti le 13 mars 1970.

L’album fait suite à Unicorn de 1969, après quoi Bolan prend la décision audacieuse et décisive de licencier son partenaire musical Steve Peregrin Took. Sa voix était déjà sur certains des nouveaux morceaux que Visconti avait enregistrés, donc le producteur a dû le remplacer par de nouvelles voix de Bolan. Pendant ce temps, le successeur de Took, Mickey Finn, a commencé à être intégré au groupe. Même si Visconti le trouverait moins polyvalent que son prédécesseur, sa beauté était une aide et il jouait des percussions.

Bolan devient électrique

Dans son autobiographie, Bowie, Bolan et le Brooklyn Boy, Visconti a écrit: “L’album a été réalisé dans une très bonne ambiance, aidé sans fin par l’esprit positif de Finn, ce qui a conduit à des sessions très créatives et expérimentales.” A Beard Of Stars était aussi l’album sur lequel Bolan est devenu électrique, jouant de la guitare de Visconti juste avant d’acheter sa propre Stratocaster blanche.

«Une combinaison de la maîtrise croissante de Marc à la guitare rock et de mes techniques d’ingénierie s’améliorant a aidé le duo à devenir plus agressif», se souvient Visconti. Un single est sorti de l’album, «By The Light Of A Magical Moon»; il a manqué les charts britanniques, mais l’album a fait ses débuts et a culminé au n ° 21 et a totalisé six semaines sur les best-sellers. Il était clair que Marc Bolan était prêt à devenir la figure de proue de la pop star et l’idole qu’il est rapidement devenu.

