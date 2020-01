Marco Hietala de Nightwish: vidéo lyrique pour le single solo «La voix de mon père»

NIGHTWISH bassiste / chanteur Marco Hietala (alias. Marko Hietala) sortira la version anglaise de son album solo, “Bûcher du coeur noir”, le 24 janvier via Explosion nucléaire. Le style de l’effort, publié en Finlande en mai dernier sous le titre “Mustan Sydämen Rovio”, a été décrit par Hietala comme “prog difficile”.

La vidéo lyrique officielle du dernier single du disque, “La voix de mon père”, peut être vu ci-dessous.

En ce qui concerne l’objectif derrière son album solo, Hietala commente: “Eh bien, disons-le de cette façon: NIGHTWISH est sans aucun doute mon groupe principal, et grâce aux revenus de cette direction, je n’ai pas besoin d’être au courant sur le plan commercial … Ce que je veux dire, c’est que lorsque j’ai trouvé les idées pour ce disque solo, j’ai pu faire simplement n’importe quoi sans limites. Donc si j’avais un objectif, c’était de ne pas avoir de limites, mais de préparer un disque solo imprévisible, spontané, aventureux, féroce et intime. Et maintenant, quand j’écoute le dernier album, je peux dire avec ma main sur mon cœur que je – ou plutôt nous – l’avons retiré … Le disque est une course de montagnes russes musicales très diversifiée qui emmène les auditeurs enthousiastes dans un monde de émotions fortes et sentiments profonds! “

Hietala a continué à honorer ses habiles camarades de bande, en disant: “Même si «Bûcher du cœur noir» est définitivement mon album solo, je n’ai pas tout composé tout seul. Lorsque le processus d’écriture de chansons battait son plein, j’ai continué à envoyer toutes les idées à mes collaborateurs de longue date Tuomas Wäinölä [guitar] et Vili Ollila [keyboards], et ces deux-uns ingénieux sont venus avec de grands ajouts et arrangements, l’un après l’autre. Le batteur Anssi Nykänen – qui est simplement un sorcier derrière son set – a terminé la programmation comme aucun autre. “

La liste des pistes se lit comme suit:

01. Des pierres



02. La voix de mon père



03. Étoile, sable et ombre



04. Fils de Dieu mort



05. Pour vous



06. Je suis le chemin



07. Coureur des chemins de fer



08. Marche de la mort pour la liberté



09. Je rêve



dix. La vérité vous libérera

Peu de temps après la sortie de l’album, il y aura un Européen Marko Hietala visite solo. “Venez en février … Nous avons tout simplement hâte de prendre la route!” il dit. “Ce sera incroyable de jouer ces chansons solo pour tous ces amis multinationaux de ma musique. Je recommande fortement de venir voir mon groupe pendant cette course, intitulée «Tour du cœur noir», car ce sera ma première et dernière tournée européenne solo depuis longtemps – ou jamais! “

Des dates de tournée:

02 février – DE – Hambourg – Markthalle



04 février – DE – Francfort – Batschkapp



06 février – DE – Munich – Backstage



07 février – DE – Leipzig – der ANKER



08 février – PL – Wroclaw – Centrum Koncertowe A2



09 février – CZ – Prague – Roxy



11 février – HU – Budapest – Barba Negra



13 février – DE – Stuttgart – Im Wizemann



14 février – CH – Pratteln -c Z7



16 février – DE – Oberhausen – Turbinenhalle



17 février – NL – Amsterdam – Melkweg



18 février – FR – Paris – La Machine du Moulin Rouge



