Marcos Mundstock, narrateur des Luthiers, décédé à 77 ans

Quand nous pensons que 2020 ne pourrait pas continuer à frapper le monde de la musique, une nouvelle triste nouvelle arrive pour ce mois terrible, pour Marcos Mundstock, narrateur et membre fondateur des Luthiers décédé le 22 avril à 77 ans à Buenos Aires, Argentine. La cause de sa mort n’est cependant pas très claire, selon le journal El País – qui s’est entretenu avec des proches de l’annonceur – indique que depuis l’an dernier, il est aux prises avec une étrange maladie détectée.

La nouvelle a ensuite été confirmée par le compte Twitter officiel des Luthiers, où ils ont publié un message émotionnel Pour l’une des personnes qui, sans son talent, ne serait jamais devenu un véritable phénomène: «Nous aurons tant de choses de Marcos, que même au milieu de la tristesse et de la douleur que nous vivons, nous ne pouvons pas cesser de remercier la vie, et se sentir privilégié d’avoir parcouru ce tronçon de route avec lui ».

La mort de Marcos est la troisième qui frappe le légendaire groupe musical et humoristique, car en 1973 Gerardo Masana est décédé à 36 ans, et Daniel Rabinovich en 2015 à l’âge de 71 ans. Cette étrange maladie avait forcé Mundstock à se retirer complètement de la scène en mars de l’année dernière, et depuis lors, resté loin des projecteurs.

Sa dernière apparition publique a été au Congrès international de la langue de Cordoue, Argentine, quand il a présenté un texte énorme assez ingénieux à travers une vidéo qui a sans aucun doute fait rire quelques-uns de tous ceux qui en ont été témoins. Marcos Mundstock est reconnu pour être un véritable génie des mots, Eh bien, beaucoup le considèrent comme un scénariste, un annonceur et un musicien, mais surtout pour devenir un architecte en matière d’écriture.

Dès son jeune âge, il s’est intéressé aux paroles, mais a découvert qu’il pouvait les compléter avec une autre de ses passions, la musique. Il a longtemps travaillé comme annonceur et même publicitaire, mais en 1967 avec Gerardo Masana, Jorge Maronna et Daniel Rabinovich il a fondé Les Luthiers, un groupe qui s’est caractérisé par l’innovation dans tous les sens, en nous présentant des histoires qu’ils ont composées avec des instruments qu’ils ont souvent créés.

Marcus était l’arme secrète, car en plus d’écrire des histoires qui allaient au-delà du conventionnel, il était l’une des voix les plus importantes du groupe, avec cette voix grave et grave qui contrastait beaucoup avec ce qu’il racontait.a. Bien qu’il ne soit pas enseignant au niveau musical, il s’est avéré être à la hauteur de ses autres camarades de classe grâce à des compositions dont tout le monde se souvient comme les aventures de Johann Sebastian Mastropiero et bien d’autres.

L’entrée Mort à 77 ans Marcos Mundstock, narrateur des Luthiers, a d’abord été publié sur Sopitas.com.