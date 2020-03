Marcus Mumford couvre que vous ne marcherez jamais seul pour la Fondation Grenfell

Mumford & Sons Le chanteur Marcus Mumford a partagé une nouvelle couverture de «You’ll Never Walk Alone» au profit de la Fondation Grenfell et de War Child UK. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La chanteuse a joué la reprise, qui est désormais disponible sur tous les services de streaming, sur Instagram Live tout en étant isolée des soucis de coronavirus.

Marcus Mumford a déclaré dans un communiqué: «Voici une chanson pour vous, car c’est le bon moment pour la sortir. Tous les profits de cette chanson iront à la Fondation Grenfell et à War Child UK. Je travaille avec les deux organisations, j’ai été en contact avec elles tout au long de la pandémie de COVID-19, elles font un travail incroyable pour soutenir les personnes vulnérables, mais c’est vraiment difficile en ce moment.

“Pour en savoir plus, ou pour faire un don de votre propre travail extraordinaire, veuillez consulter les liens dans la description de la vidéo sur Youtube. J’ai enregistré cette chanson après une conversation avec mon cher ami Jason Sudeikis, alors que je marquais son émission de télévision inédite, Ted Lasso. Pour de nombreuses raisons, nous voulions qu’il soit diffusé dans le monde le plus tôt possible, alors le voici, avec amour. »

Plus tôt cette semaine, des stations de radio à travers l’Europe et notamment la BBC ont diffusé «Vous ne marcherez jamais seul» en tandem dans le but de montrer votre solidarité au milieu de la pandémie de coronavirus.

La chanson légendaire a été jouée à 7h45 GMT hier (20 mars) lors du petit-déjeuner du week-end de BBC Radio 1 avec Matt Edmondson et Mollie King, l’émission de Radio 2 de Zoe Ball et l’émission de musique BBC 6 de Lauren Laverne.

‘You’ll Never Walk Alone’ est à l’origine un morceau du Carrousel musical de Rodgers et Hammerstein de 1945. La chanson est également chantée dans les clubs de football associatifs du monde entier, où elle est interprétée par un chœur de supporters le jour du match. Cette tradition s’est développée à Liverpool F.C. après le succès des charts du single de 1963 de la chanson des stars locales de Merseybeat, Gerry And The Pacemakers.

Frank Sinatra, Roy Orbison, Billy Eckstine, Lee Towers, Judy Garland, Elvis Presley, Johnny Cash, Andy Williams, Glen Campbell, Johnny Maestro et The Brooklyn Bridge, Olivia Newton-John et Doris Day ont également enregistré des versions de la chanson. Pink Floyd a pris un enregistrement de la chorale de Liverpool Kop et l’a «interpolé» dans leur propre chanson, «Fearless», sur leur album de 1971, Meddle.

Marcus Mumford est le dernier artiste à partager du nouveau matériel à la lumière de l’épidémie de coronavirus, qui voit des millions de personnes s’isoler dans leurs maisons. De nombreux artistes se sont dirigés en ligne pour héberger des concerts virtuels pour les fans alors qu’une grande partie du monde est en quarantaine ou auto-isolée.

