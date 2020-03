Marcus Mumford partage la couverture de “Vous ne marcherez jamais seul” pour aider les personnes touchées par le coronavirus

Il n’y a rien qui unit plus les gens que la musique et ces derniers jours nous l’avons vérifié. Non seulement par des artistes qui ont rejoint des émissions en direct via leurs réseaux sociaux pour aider les gens à passer un peu mieux la quarantaine, nous nous référons également à des cas spécifiques de des chansons comme «Tu ne marcheras jamais seul» de Gerry & The Pacemakers, qui est devenu un symbole d’espoir en Europe, l’un des continents les plus touchés par l’épidémie de coronavirus.

Et est-ce vendredi dernier, le 20 mars Cette chanson, populaire pour être constamment chantée par les fans du Liverpool FC, a été jouée simultanément sur 162 stations européennes. afin de montrer solidarité et rappeler aux habitants des pays européens qu’ils ne sont pas seuls dans cette crise sanitaire, ce qui les a obligés à être mis en quarantaine pour empêcher la propagation de COVID-19.

Le geste n’a pas seulement ému tout le monde, il a également encouragé certains artistes à soutenir avec leur grain de sable les personnes touchées par le coronavirus. L’un d’eux est Marcus Mumford, le leader et chanteur de Mumford & Sons, qui a publié une version de “You’ll Never Walk Alone” avec laquelle il collectera des fonds pour soutenir les gens en Europe qui vivent des moments difficiles à cause du virus.

Grâce au compte Twitter du groupe, Marcus a annoncé à ses followers que tout avait été soulevé avec la reprise de la chanson de Gerry & The Pacemakers, qui a été couvert à plusieurs reprises par des artistes comme Elvis Presley et Johnny Cash, Il sera reversé à des fondations britanniques.

«Voici une chanson pour vous, parce que c’est le bon moment pour la sortir. Tous les profits de cette chanson iront à la Fondation Grenfell et à War Child UK. Je travaille avec les deux organisations, j’ai été en contact avec elles lors de la pandémie COVID-19Ils font un travail incroyable pour soutenir les personnes vulnérables, mais en ce moment, c’est vraiment difficile “, a déclaré le chanteur de Mumford & Sons.

Voici une chanson pour vous, car c’est le bon moment pour la sortir. Tous les profits de cette chanson iront à la Fondation Grenfell et à War Child UK.

Écoutez: https://t.co/wwREEe1WHk

Faire un don: https://t.co/KpSpN1OHqY pic.twitter.com/3W3Dw466zS

– Mumford & Sons (@MumfordAndSons) 20 mars 2020

Bien qu’il ait 57 ans depuis son lancement, il ne fait aucun doute que Aujourd’hui plus que jamais “You’ll Never Walk Alone” représente la petite lumière au milieu de tant d’obscurité, et surtout, cela nous montre la grande puissance de la musique pour unir et aider les gens. Très bien à l’initiative de Marcus Mumford!