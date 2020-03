Margo Price annonce un nouvel album produit par Sturgill Simpson

Margo Price a annoncé son nouvel album That’s How Rumors Get Started. La suite All American Made a été produite par Sturgill Simpson et coproduite par Price et David Ferguson. Le LP comprend le “Stone Me” précédemment partagé et une nouvelle chanson qu’elle a partagée aujourd’hui intitulée “Twinkle Twinkle”. Découvrez le nouveau clip de Matthew Daniel Siskin réalisé par cette chanson ci-dessous.

Voilà comment Rumors Get Started arrive le 8 mai via Loma Vista. Price a travaillé sur le nouvel album alors qu’elle était enceinte, selon un communiqué de presse. “Ils sont tous les deux un processus de création”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Et j’étais vraiment bon pour mon corps et mon esprit pendant ce temps. J’ai eu beaucoup de clarté par sobriété. »

Price devrait partir en tournée avec Chris Stapleton et The Head and the Heart. Trouvez son itinéraire ci-dessous.

Lisez l’interview «L’animal spirituel de Margo Price est George Costanza» sur le terrain.

Voilà comment les rumeurs commencent:

01 Voilà comment les rumeurs commencent

02 Me laisser tomber

03 Twinkle Twinkle

04 Stone Me

05 Hey Child

06 Esprit sans cœur

07 Qu’est-il arrivé à notre amour?

08 Parti pour rester

09 Prisonnier de la route

10 Je mourrais pour toi

Prix ​​Margo:

03-16 Dripping Springs, TX – Rassemblement de feu de camp

03-19 Chance de Willie Nelson, TX – Réunion de chance

05-17 Memphis, TN – Orpheum Theatre *

05-18 Louisville, KY – Amphithéâtre iroquois *

05-20 Ann Arbor, MI – Michigan Theatre *

05-21 Ann Arbor, MI – Michigan Theatre *

05-23 Toronto, Ontario – RBC Echo Beach *

05-24 Shelburne, VT – Concerts Ben & Jerry sur le vert au musée Shelburne *

05-26 Portland, ME – Thompson’s Point *

05-27 Lewiston, NY – Théâtre Artpark MainStage *

05-28 Vienna, VA – Filene Center à Wolf Trap *

05-30 Bethel, NY – Mountain Jam

05-31 Lafayette, NY – Pommiers à bec et à skiff *

06-02 Philadelphie, PA – The Met Philadelphia *

06-07 Pryor, OK – Festival de musique Born & Raised

06-11 Bakersfield, Californie – Mechanics Bank Arena ^

06-12 Wheatland, Californie – Amphithéâtre Toyota ^

06-13 Mountain View, Californie – Amphithéâtre du littoral ^

06-16 Bend, OR – Oregon Spirit Distillers

06-18 Nampa, ID – Ford Idaho Center ^

06-19 Ridgefield, WA – Amphithéâtre d’approvisionnement en lumière solaire ^

06-20 George, WA – Amphithéâtre Gorge ^

07-24-26 Vineyard Haven, MA – Week-end Beach Road

11-16-20 Punta Caña, République Dominicaine – All The Best Fest

* avec la tête et le cœur

^ avec Chris Stapleton

