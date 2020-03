Margo Price annonce un nouvel album «Voilà comment les rumeurs commencent»

Margo Price a annoncé son troisième album studio, That’s How Rumors Get Started, qui sortira le 8 mai sur Loma Vista Recordings.

L’album de 10 titres, qui marque les débuts de l’auteur-compositeur-interprète country avec l’empreinte indie, a été coproduit par le célèbre artiste country Sturgill Simpson. Parallèlement à son annonce ce matin, Price a sorti un nouveau single fougueux, “Twinkle Twinkle”.

Dans son nouveau single blues-rock-forward – qui suit la sortie de ‘Stone Me’ en janvier – Price raconte ses débuts turbulents de tournée, de chant, “J’étais en train de havin ‘une balle jusqu’à ce que je la jette trop loin / Playin’ plongées essayant de rester en vie », ajoutant:« Si cela ne vous brise pas, cela pourrait vous rendre riche / Vous pourriez ne pas y arriver, et en chemin c’est un b__h ». Selon l’annonce de ce matin, la chanson était “inspirée d’une conversation franche et en coulisses avec Marty Stuart sur les vérités difficiles de la tournée”.

Malgré ses thèmes sombres, «Twinkle Twinkle» est délicieusement accrocheur – plein de coups de guitare lourds de distorsion et d’un rythme écrasant. La vidéo, quant à elle, est un succès ininterrompu de stimulation visuelle vintage et colorée, offrant un mélange de titres de nouvelles, de photos, d’animation psychédélique et, bien sûr, un prix chantant. Matthew Siskin, le fondateur et directeur créatif de Designedmemory – dont les conceptions inventives peuvent être vues sur des projets numériques pour Beyoncé, Alice + Olivia et The Row – a réalisé la vidéo.

Voilà comment Rumours Get Started, qui fait suite à l’album All American Made de Price en tête de liste en 2017, présente une sélection de talents composée de stars, composée par Simpson, dont le guitariste Matt Sweeney (Adele, Iggy Pop), le bassiste Pino Palladino (D ‘ Angelo, The Who), le batteur James Gadson (Aretha Franklin, Marvin Gaye) et le claviériste Benmont Tench (Tom Petty & The Heartbreakers). Simpson, ainsi que le Nashville Friends Gospel Choir, apportent également leur voix à une poignée de chansons.

Les fans peuvent également attraper le nouveau matériel de Price cet été, car elle part sur la route à l’appui de That’s How Rumors Get Started.

Voilà comment Rumors Get Started est prévu pour la sortie le 8 mai et peut être précommandé ici.

Voici la liste des pistes de Rumeurs pour commencer:

1. Voilà comment les rumeurs commencent

2. Me laisser tomber

3. Twinkle Twinkle

4. Stone Me

5. Hey Child

6. Esprit sans cœur

7. Qu’est-il arrivé à notre amour?

8. Parti pour rester

9. Prisonnier de la route

10. Je mourrais pour toi

Margo Price joue les dates de tournée suivantes:

16 mars – Dripping Springs, TX – Rassemblement de feu de camp

19 mars – Willie Nelson’s Luck, TX – Luck Reunion (Margo Price & Friends)

17 mai – Memphis, TN – Orpheum Theatre

18 mai – Louisville, KY – Amphithéâtre iroquois

20 mai – Ann Arbor, MI – Michigan Theatre

21 mai – Ann Arbor, MI – Michigan Theatre

23 mai – Toronto, ON – RBC Echo Beach

24 mai – Shelburne, VT – Concerts Ben & Jerry sur le vert au musée Shelburne

26 mai – Portland, ME – Thompson’s Point

27 mai – Lewiston, NY – Artpark MainStage Theatre

28 mai – Vienna, VA – Filene Center à Wolf Trap

30 mai – Bethel, NY – Mountain Jam

31 mai – Lafayette, NY – Beak & Skiff Apple Orchards

2 juin – Philadelphie, Pennsylvanie – The Met Philadelphia

7 juin – Pryor, OK – Festival de musique Born & Raised

11 juin – Bakersfield, Californie – Mechanics Bank Arena

12 juin – Wheatland, Californie – Toyota Amphitheatre

13 juin – Mountain View, Californie – Shoreline Amphitheater

16 juin – Bend, OR – Oregon Spirit Distillers

18 juin – Nampa, ID – Ford Idaho Center

19 juin – Ridgefield, WA – Amphithéâtre Sunlight Supply

20 juin – George, WA – Gorge Amphitheatre

24 juillet – 26 juillet – Vineyard Haven, MA – Beach Road Weekend

16 novembre – 20 novembre – Punta Caña, DR – All The Best Fest