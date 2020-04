Margo Price, Lukas Nelson et Tanya Tucker sur la première playlist Indigo de Spotify

Spotify a lancé sa nouvelle liste de lecture Indigo, conçue comme sa vitrine «country-country», pour les artistes nouveaux et émergents à l’extrémité plus traditionnelle du spectre du pays. Les chansons actuelles ou récentes de Margo Price, Midland et Lukas Nelson font partie de celles figurant sur la liste phare.

Le service de streaming indique qu’Indigo sera peuplé «d’artistes qui s’étendent des sous-genres country de la pop et de l’americana au bluegrass mais qui collent aux racines du pays dans certaines de leurs chansons». Sa playlist soeur New Boots compte actuellement 690 000 abonnés, tandis que la liste phare de Hot Country en compte 5,7 millions.

Indigo mettra en lumière de nouveaux artistes qui, bien que salués par la critique et souvent établis commercialement, trouvent souvent difficile de diffuser des émissions de radio country pendant la journée. «Twinkle Twinkle» de Price, sorti en mars en teaser pour son nouvel album C’est comme ça que Rumors Get Started, sorti le 8 mai sur Loma Vista Recordings via Concord, fait partie des morceaux présentés.

Le nom de la playlist («une nouvelle nuance de pays») est celui que Spotify espère pouvoir utiliser pour décrire un certain type de musique country moderne inspirée par la tradition, actuellement largement connue sous le nom d’Americana. Il s’inspire du fait que l’indigo est la couleur utilisée pour teindre un jean bleu et du terme «enfant indigo», qui décrit un talent non conformiste qui possède des capacités inhabituelles.

«Nous sommes ravis de présenter la nouvelle playlist Indigo à notre large éventail d’auditeurs de musique country», a déclaré Laura Ohls, rédactrice en chef de Spotify. “Spotify continue d’être profondément engagé à soutenir la communauté et la culture de la musique country, et avec le lancement d’Indigo, nous espérons que les fans exploreront les nombreuses facettes du genre pour trouver de nouvelles musiques qu’ils aimeront.”

Les autres artistes de la première playlist Indigo incluent Kacey Musgraves, Tanya Tucker, les Highwomen, Yola, Ashley McBryde, Brothers Osborne et Chris Stapleton. Écoutez la première playlist ici.