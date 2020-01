Margo Price partage la nouvelle chanson «Stone Me»: écouter

Margo Price est de retour avec une nouvelle chanson. Il s’appelle «Stone Me». En plus de sa sortie via Loma Vista, elle l’a interprétée dans l’épisode de Full Frontal With Samantha Bee hier soir. Il présente le refrain suivant: “Aime-moi, déteste-moi, profanez-moi / Appelez-moi une chienne puis appelez-moi bébé / Vous ne me connaissez pas, vous ne me possédez pas / Ouais ce n’est pas un moyen de me lapider.”

Price est également apparu aux côtés de Tanya Tucker et Brandi Carlile dans un segment Full Frontal qui a discuté de l’inégalité entre les sexes à la radio traditionnelle du pays. Écoutez la chanson et regardez ses apparitions ci-dessous.

Elle a déclaré dans un communiqué de presse: “Après ce qui ressemble à une éternité, je lance une nouvelle chanson dans la nature aujourd’hui. Il m’a été difficile de garder pour moi tout ce sur quoi je travaillais depuis un an et je suis ravi de le partager. “

Le dernier album de Price était All American Made 2017, sorti chez Third White Records de Jack White. Elle a été nominée pour le meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2019.

Lisez à propos de Price dans le dossier de Pitchfork «L’histoire du pays des hors-la-loi en 33 chansons».

.