Margo Price retarde un nouvel album, couvre John Lennon: Regarder

Margo Price a repoussé la sortie de son prochain album That’s How Rumors Get Started. Elle dit que le record, initialement prévu pour arriver le 8 mai, sortira maintenant en été. Pour accompagner la nouvelle, Price a partagé une couverture de «Nobody Told Me» de John Lennon. Regardez la performance de Price et de son mari Jeremy Ivey ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour l’annonce de Price sur son album.

Voilà comment Rumors Get Started a été produit par Sturgill Simpson et coproduit par Margo Price et David Ferguson. C’est le suivi de Price pour All American Made 2017.

Revisitez l’interview de Pitchfork en 2016 avec Margo Price.

