Maria Brink explique pourquoi, dans ce moment, n’a pas reporté l’album «Mother» pendant la crise des coronavirus

Maria Brink a expliqué À CE MOMENTla décision de faire son nouvel album, “Mère”, disponible à un moment où tant de gens sont plus préoccupés par la santé et la sécurité d’eux-mêmes et de leurs proches que la sortie de toute nouvelle musique.

Un certain nombre d’artistes ont repoussé leurs sorties d’album de printemps jusqu’à l’approche de l’été en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde. Mais À CE MOMENT choisi de s’en tenir à “Mère”la date d’arrivée du 27 mars, avec Bord insistant sur le fait qu’elle et ses camarades de groupe voulaient donner à leurs fans quelque chose pour les aider à échapper au chaos autour d’eux.

“Pendant une seconde, nous nous sommes dit:” Oh, est-ce que ça va nous faire du mal? “” Maria Raconté Baden de Springfield, Missouri’s rock station Q102. «Et nous avons dû peser combien cela allait nous faire du mal par rapport à ce que cela aiderait réellement les gens. pense, pour tout le monde… Donc nous voulions juste le faire pour que les gens puissent avoir des choses pour garder leurs esprits occupés et essayer d’aider les gens à avoir une sorte d’évasion pendant tout cela. Alors nous avons juste dit: «Faisons-le, et c’est d’accord si cela nous fait du mal à long terme tant que cela aide les gens en ce moment. “”

“Mère” a de nouveau été enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko. Le disque contient trois couvertures, dont le STEVE MILLER BANDc’est “Voler comme un aigle” et REINEc’est “Nous allons vous bercer”, qui propose une sauvegarde vocale de HALESTORMc’est Lzzy Hale et THE PRETTY RECKLESSc’est Taylor Momsen.

Le mois dernier, À CE MOMENT a annoncé que sa tournée américaine avec BLACK VEIL BRIDES, DED et RAVEN BLACK qui devait commencer le 24 mars à Orlando, en Floride, a été reportée en raison de la crise des coronavirus.

“Nous essayons en ce moment de mettre en place un plan où nous pensons à la situation à préparer”, explique le guitariste Chris Howorth Raconté Panneau d’affichage. “Je ne suis pas encore vraiment sûr de ce qui va se passer, mais de toute façon, nous allons faire la tournée.”

Formé à l’origine par Bord et Howorth en 2005, À CE MOMENT a sorti son premier album, “Belle tragédie”, en 2007. Leur album de 2014 “Veuve noire” a atterri au n ° 8 sur le Billboard 200 et n ° 3 sur le graphique Hard Rock Albums.



