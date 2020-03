Mariah Carey annule un concert à Honolulu – Plus d’annulations à venir?

Le concert de Mariah Carey à Honolulu la semaine prochaine est officiellement fermé, au milieu des inquiétudes liées aux coronavirus. Y a-t-il d’autres annulations?

Carey s’est rendu sur Twitter hier pour faire l’annonce. Elle dit que les restrictions de voyage pour le coronavirus sont la principale raison pour laquelle elle suspend le concert.

“Aloha, Hawaï !! Je suis tellement triste de devoir annoncer que je reporte mon émission jusqu’en novembre », a-t-elle tweeté. «J’étais tellement excité de revenir à Hawaï lors de mon« mois anniversaire », mais l’évolution des restrictions des voyages internationaux nous oblige à prendre en compte la sécurité et le bien-être de chacun.»

La nouvelle date de l’émission aura lieu le 28 novembre au Neal Blaisdell Center. Ce sera un concert de Noël, susceptible de célébrer la domination de Carey sur les charts. Les détenteurs de billets actuels n’auront pas besoin d’échanger leurs billets.

Ce concert de Mariah Carey Honolulu n’est que l’un des derniers événements à venir à Hawaï.

Mardi, les organisateurs ont annoncé que le festival d’Honolulu ne se déroulerait pas cette année. FESTPAC – un festival de musique à Honolulu qui attire plus de 90 000 personnes – suspend cette année.

Alors que les restrictions de voyage continuent de s’étendre, nous pourrions voir encore plus d’annulations de concerts. SXSW a déjà fait retirer plusieurs organisateurs d’événements, mais continuera, malgré les inquiétudes. La conférence des développeurs de jeux à San Francisco a été officiellement reportée après que les exposants ont commencé à se retirer. Google I / O suspend l’événement et sera diffusé cette année, tandis que des modifications à la WWDC d’Apple sont en discussion.

Il y a à peine deux jours, les États-Unis ont étendu les restrictions de voyage et les avis aux voyageurs. Les voyages vers et depuis l’Iran ne sont plus possibles pendant que la pandémie est en cours. Les États-Unis ont également augmenté leur avis de voyage pour l’Italie et la Corée du Sud au niveau 4, déconseillant aux Américains de voyager.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que limiter les voyages en provenance des pays touchés pourrait aider. Contrôler la propagation du coronavirus en annulant les grands événements n’est qu’une mesure pour empêcher la propagation. Certains pays comme le Japon ferment des écoles et des lieux de travail, en disant aux enfants et à leurs parents de rester à la maison.