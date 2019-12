Mariah Carey est poursuivie par une ancienne nounou ⁠Plus de “ détresse émotionnelle grave ''

Une ancienne nounou de Mariah Carey poursuit la pop star, alléguant «une grave détresse émotionnelle».

Le procès a été déposé le 23 décembre par Maria Burgues. Burgues dit qu'elle a été licenciée de son poste après s'être plainte de ses conditions de travail.

Burgues dit qu'elle a reçu 25 $ de l'heure pour s'occuper des enfants de Mariah Carey. Elle devait accompagner la chanteuse en tournée, mais elle n'a reçu aucun salaire pour ces heures de voyage. Burgues allègue également que le garde du corps des enfants de Carey la faisait se sentir régulièrement menacée.

Burgues cite un événement qui s'est produit en décembre 2017. Elle dit que le garde du corps, un homme du nom de Moto, a menacé de la chasser de la voiture et de la laisser sur le bord de la route. Elle dit que cet incident l'a amenée à parler de son comportement, mais rien n'est arrivé pour le corriger.

Le procès allègue également que Moto a mis les enfants de Carey en danger en utilisant son téléphone. Moto conduisait les enfants et Burgues à un studio de danse pendant une conversation vidéo avec sa petite amie. Le procès allègue que sa distraction au volant a presque causé un accident.

Plus tard dans la même journée, un des enfants de Carey a quitté le studio de danse sans être remarqué. Le procès indique que l'enfant a pu passer devant Moto, qui a de nouveau été distrait par son téléphone. Moto a accusé Burgues de cet incident et lui a crié dessus devant les enfants et le personnel du studio de danse.

Burgues dit qu'après l'incident au studio de danse, Carey l'a licenciée. Le procès cherche à obtenir une compensation pour une détresse émotionnelle grave alors qu'il était sous l'emploi de Carey. Burgues dit également qu'elle n'a reçu aucune déclaration de salaire appropriée ou son salaire total dû après son licenciement.

Ce procès n'est pas non plus la première fois que Mariah Carey se retrouve dans une bataille juridique cette année. En novembre, une ancienne gouvernante de Carey a poursuivi la chanteuse en affirmant qu'elle n'avait pas reçu son plein salaire.

