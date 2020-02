Mariah Carey lance une bombe PRO – transfère un catalogue étendu vers ASCAP

Mariah Carey a déplacé son catalogue de poids lourds vers l’organisation ASCAP. La superstar était auparavant avec SESAC depuis plus de cinq ans.

Mise à jour: Plus tôt, nous avons noté à tort que Carey avait quitté l’IMC. Elle était auparavant avec SESAC.

L’ASCAP a annoncé la grande nouvelle tôt ce matin. La PDG de l’ASCAP, Elizabeth Matthews, a indiqué qu’elle et son équipe étaient «honorées» de voir une «légende» comme Carey rejoindre l’organisation. Carey avait déjà été signée avec SESAC et à ce moment, on ne sait pas ce qui l’a incitée à partir et à signer avec ASCAP.

Carey a rejoint SESAC pour la première fois en 2014, un coup d’État grave à l’époque.

Une possibilité est que l’ASCAP a simplement proposé une offre extrêmement lucrative. Les PRO adoucissent régulièrement les accords avec des paiements de droits de performance plus importants, et des bonus initiaux peuvent également avoir été proposés.

Fondée en 1914, ASCAP est depuis longtemps un acteur majeur du marché des droits d’exécution. Aujourd’hui, le groupe basé à New York perçoit des frais de licence pour le compte de plus de 670 000 professionnels de la musique, y compris les paiements dus à la radio et au streaming, entre autres sources. Cela en fait l’un des deux principaux PRO, l’autre poids lourd étant l’IMC. SESAC se classe loin en troisième position.

En juin 2019, l’ASCAP a fait la une des journaux lorsque le ministère de la Justice a ouvert une enquête formelle sur les décrets de consentement BMI / ASCAP de 1941.

Ces décrets, qui ont été institués pour limiter les habitudes de licence anticoncurrentielles utilisées par les organisations, ont un impact sur chaque élément des pratiques commerciales des groupes, y compris à qui ils concèdent des licences pour les pistes de leurs artistes et le coût (relatif) auquel les pistes sont créées. disponible.

Les lobbyistes de l’édition et de la musique ont longtemps cherché à renverser les décrets, mais jusqu’à présent, ils restent en place et n’ont été révisés que deux fois: une fois en 1994, au profit de l’IMC, et une fois en 2001, pour fournir une pause similaire pour l’ASCAP . Le SESAC, ainsi que le nouveau venu PRO Global Music Rights, ou GMR, sont restés en dehors des décrets.

L’enquête du ministère de la Justice n’est pas encore terminée, mais il est possible que les décrets soient considérablement assouplis ou complètement rejetés.

Mariah Carey a fait irruption sur la scène musicale en 1990, avec un album éponyme.

Depuis, elle est devenue l’une des artistes les plus vendues de tous les temps (juste derrière Barbra Streisand dans les ventes aux États-Unis). Le plus récent album du natif de Long Island, Caution, est sorti en 2018, et la tournée mondiale correspondante s’est terminée le 31 août 2019.

De plus, Carey a réédité son album classique Joyeux Noël pendant la dernière saison des fêtes, pour commémorer son 25e anniversaire.