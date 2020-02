Marianne Faithfull Biopic devient actrice principale

Lucy Boynton a été confirmée pour incarner la chanteuse-compositrice britannique Marianne Faithfull dans le prochain biopic Faithfull. Elle sera également productrice exécutive. Le dernier rôle de Boynton dans le film était le biopic Queen Bohemian Rhapsody, dans lequel elle jouait la partenaire de Freddie Mercury, Mary Austin.

Faithfull sera dirigé par Ian Bonhôte (McQueen) et suivra la vie tumultueuse de la chanteuse aux yeux du public, de la célébrité pop des adolescents au sans-abrisme et son retour triomphant. Le dernier LP de Faithfull était la capacité négative de 2018, qui comprenait des contributions de Nick Cave.

Découvrez où «Broken English» de Marianne Faithfull a atterri sur la liste «The 200 Best Songs of the 1970s» de Pitchfork.

.