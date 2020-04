Marianne Faithfull hospitalisée avec COVID-19

Marianne Faithfull a été hospitalisée à Londres en raison d’un coronavirus (COVID-19). Elle est «stable et répond aux traitements», selon son manager François Ravard.

Penny Arcade, une amie de longue date de Faithfull, a déclaré à Rolling Stone que Faithfull s’était elle-même enregistrée à l’hôpital le lundi 30 mars après quelques jours de symptômes. Elle a déclaré au magasin que Faithfull avait été testée positive pour le virus à l’hôpital et y restait pendant qu’elle se remettait d’une pneumonie. Penny Arcade a également publié une mise à jour sur Facebook sur la santé de son amie, relayant que Faithfull est isolée des visiteurs.

Statement:

Marianne Faithfull’s manager @ravard_francois has confirmed that Marianne is being treated for Covid-19 in hospital in London. She is stable and responding to treatment, we all wish her well and a full and speedy recovery

