Marilyn Manson et le bassiste de Mars Volta Juan Alderete dans un coma après avoir subi de graves blessures dans un accident de vélo

MARILYN MANSON et LES MARS VOLTA bassiste Juan Alderete est dans le coma après avoir été gravement blessé dans un accident de vélo. Selon sa femme, Anne, le musicien de 56 ans a subi un traumatisme crânien grave sous la forme d’une lésion cérébrale traumatique.

Dans un Instagram poster vendredi (24 janvier), Anne a écrit: “Salut tout le monde – c’est Anne, Juanest la femme. Bien que j’hésite généralement à partager des informations personnelles sur les réseaux sociaux, il me semblait juste d’inclure tous ceux qui ont soutenu Juan au fil des ans comme amis, fans, amis de la musique (et de la nourriture, des chats, du vélo, du Japon) et des musiciens.

“Juan était en solo (pas de voitures, autres personnes) et accident de vélo très grave le 1/13/20 non loin de chez nous. Il portait – comme toujours – un casque et des vêtements de protection, mais a subi un grave traumatisme crânien sous la forme d’une lésion cérébrale traumatique (TBI); sa forme de TBI est la blessure axonale diffuse (DAI) et à ce jour, il reste dans le coma.

“Le seul pronostic est d’attendre et de voir, car le cerveau est un organe compliqué et les résultats pour les patients DAI ont une gamme aussi large que la mer. Bien que frustrant, il permet également un monde de résultats positifs afin que nous ne pouvons qu’espérer le meilleur.

“Nous savons que vous avez des questions, des préoccupations, des réflexions à partager, alors n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires (pas DM s’il vous plaît, désolé) ici. Nous sommes également très impatients d’entendre des neurologues, des professionnels de la santé ayant une expérience en DAI et TBI, comptes rendus à la première personne de traumatismes et de résultats similaires – essentiellement toutes les ressources utiles, factuelles et précises qui se rapportent à la blessure de Juan. Si vous en avez, veuillez me DM (Anne) @tunatoast.

“Nous publierons des mises à jour ici de temps en temps. Merci à tous et veuillez continuer Juan dans vos pensées. – xo, Anne “

Juan était le bassiste du Prix ​​Grammy– groupe gagnant LES MARS VOLTA. Il a rejoint le groupe en 2003 et a également enregistré avec VOLTAcompositeur / guitariste Omar Rodríguez-López sur ses albums solo. LES MARS VOLTA tourné avec SOUNDGARDEN sur leur grande tournée de retrouvailles 2011. En 2012 LES MARS VOLTA dissous et il a commencé une nouvelle bande passante MARS VOLTA chanteur Cedric Bixler-Zavala appelé ZAVALAZ.

Selon Amptweaker, JuanLes premiers intérêts du rock progressif progressif et du jazz combinés à ses études au Musicians Institute à Hollywood l’ont aidé à intégrer des styles qui font de lui un joueur à la fois unique et solide. C’était au Musicians Institute où Juan et camarade de classe Paul Gilbert créé le groupe RACER X.

À part ZAVALAZ, Juan a été impliqué dans ses propres projets musicaux. BIG SIR est un groupe composé de Juan et chanteur Lisa Papineau. VATO NEGRO est un groupe avec une porte tournante de musiciens, y compris Deantoni Parks, Omar Rodriguez-Lopez, et Jon Theodore. Juan a également joué dans un trio de rock futuriste expérimental appelé HALO ORBIT avec batteur Mark Guiliana (David Bowie, John Scofield) et guitariste / joueur de synthé suGar Yoshinaga (BUFFALO DAUGHTER).

En novembre 2017, Alderete rempli à la basse pour MARILYN MANSON au Ozzfest rencontre Knotfest festival, et a été Mansonle bassiste en tournée depuis.

Photo gracieuseté de Anne Alderete



Voir ce post sur Instagram

Salut tout le monde – voici Anne, la femme de Juan. Bien que j’hésite généralement à partager des détails personnels sur les réseaux sociaux, il était juste d’inclure tous ceux qui ont soutenu Juan au fil des ans en tant qu’amis, fans, amis de la musique (et de la nourriture, des chats, du vélo, du Japon) et des musiciens. Juan était en solo (pas de voitures, autres personnes) et accident de vélo très grave le 1/13/20 non loin de chez nous. Il portait – comme toujours – un casque et des vêtements de protection, mais a subi un grave traumatisme crânien sous la forme d’une lésion cérébrale traumatique (TBI); sa forme de TBI est la blessure axonale diffuse (DAI) et à ce jour, il reste dans le coma. Le seul pronostic est d’attendre et de voir, car le cerveau est un organe compliqué et les résultats pour les patients DAI ont une portée aussi large que la mer. Bien que frustrant, il permet également un monde de résultats positifs afin que nous ne puissions espérer que le meilleur. Nous savons que vous avez des questions, des préoccupations, des réflexions à partager, alors n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires (pas DM s’il vous plaît, désolé) ici. Nous sommes également très impatients d’entendre des neurologues, des professionnels de la santé ayant une expérience en DAI et en TBI, des récits à la première personne de traumatismes et de résultats similaires – essentiellement toutes les ressources utiles, factuelles et précises liées à la blessure de Juan. Si vous en avez, merci de me contacter (Anne) @tunatoast. Nous publierons des mises à jour ici de temps en temps. Merci à tous et gardez Juan dans vos pensées. – xo, Anne

Un post partagé par Juan Alderete (@j_alderete) le 24 janvier 2020 à 17h26 PST

Mots clés:

Marilyn Manson

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).