Marilyn Manson pourrait sortir un nouvel album, selon un nouveau message cryptique!

Alors que l’année commence à dire au revoir à l’hiver glacial qui donne lieu aux chaleurs de l’enfer avec lesquelles l’étoile métallique industrielle est chauffée, Marliyn Manson, partage un peu de cette chaleur avec un message cryptique qui pourrait indiquer l’arrivée d’un nouvel album prochainement.

En utilisant son compte Instagram, l’antichrist en métal a téléchargé une image qui spécule sur ce que serait son onzième album studio. La première depuis Heaven Upside Down de 2017. L’image ressemble à une onde de fréquence, accompagnée d’une phrase latine qui dit: «Omnes surdus es et nunc audite me…». Les mots se traduisent grosso modo par “Tout le monde est sourd et maintenant ils m’écoutent”.

Pour nous faire vraiment croire que cela peut signifier un nouvel album, en plus de notre envie d’être, ce sont les labels qui lient cette phrase: # 2020 et #youhavenoideawhatiscoming (#notienesidealoqueveniene). En outre, Manson a également inclus les balises #antichristsuperstar (#anticristosuperestrella) et #blacksabbathbornagain (#blacksabbathnacedenuevo).

Pour donner un vrai pouvoir à ces spéculations faites par les fans et les médias, il faut remonter à avril pour se souvenir des mots que Marilyn Manson a dit à propos de ce nouvel album: «Je suis dans un mode de vie où je voulais raconter des histoires avec cet album, et c’est comme un musée de cire de mes pensées, une étude de la caméra des horreurs dans ma tête. ».

«Toute la romance et l’espoir que vous pouvez avoir dans le monde, ici à la fin des temps, où cela peut être un type d’apocalypse différent pour chaque personne qui écoute l’album. J’ai essayé de le peindre avec des mots et Shooter [Jennings] avec des sons, afin que vous puissiez voir et entendre tout votre désir, votre passion et votre désespoir », a déclaré Manson. «C’est une sorte d’explication dramatique! C’est plein de drame. Je ne le comparerais à aucun de mes autres albums, mais vous écoutez un peu tout. C’est comme si j’avais finalement tout concentré au même endroit », a-t-il conclu.