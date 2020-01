Mario Duplantier de Gojira publie la composition du tambour «Minotaure»

Le batteur Mario Duplantier des métallurgistes progressistes français GOJIRA a sorti une composition de batterie qu’il a récemment créée. Doublé “Minotaure”, le solo “a été composé autour d’un motif de batterie que j’aime particulièrement, le roulement alterné d’un coup ‘entre les mains et les pieds'”, a-t-il expliqué. “Je ne l’ai jamais utilisé avec GOJIRA, mais cet effet peut être spectaculaire. “

le “Minotaure” vidéo, réalisée par Anne Deguehegny, peut être vu ci-dessous.

Dans une interview de 2014 avec le Royaume-Uni Rythme magazine, Mario a dévoilé que METALLICAc’est Lars Ulrich était “peut-être la seule influence” qu’il avait quand il a ramassé une paire de baguettes pour la première fois. “J’ai commencé à jouer de la batterie à 12 ans”, a-t-il expliqué. “A cette époque, mon grand frère était dans un groupe et a eu une grande influence sur moi. Il m’a initié à la musique et spontanément je voulais jouer de la batterie.

“Peut-être que la première fois que j’ai vu une vidéo avec un gros truc appelé batterie, c’était Lars Ulrich avec son blanc Tama batterie “, at-il poursuivi.” Ce fut un grand choc pour moi et tout de suite je voulais essayer. Lars était ma plus grande influence, peut-être la seule influence que j’avais au départ. Après ça, j’ai commencé à écouter plus de métal et je me suis mis SEPULTURA avec Igor Cavalera sur des tambours, Igor et Lars ont été mes plus grandes influences et j’ai découvert une musique plus extrême. “

GOJIRA a passé les deux dernières années à tourner et à travailler sur le suivi des années 2016 “Magma” album.

“Magma” gagné GOJIRA son tout premier Grammy nominations pour “Best Metal Performance” et “Best Rock Album”. GOJIRAla piste de concassage “Silvera” a reçu une nomination pour “Meilleure performance de métal”, tandis que “Magma” a été nominé pour “Meilleur album rock” aux prix.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).