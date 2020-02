Marissa Paternoster de Screaming Females illustre un nouveau roman graphique

Marissa Paternoster de Screaming Females a illustré Merriment, un nouveau roman graphique écrit par Joe Steinhardt. Le livre auto-publié de 128 pages est disponible en pré-commande sur papier et en édition limitée signée et reliée via Kickstarter.

Le roman est la première collaboration narrative du couple, mais ils ont déjà travaillé ensemble sur la musique, Paternoster produisant 2013 Modern Hut LP Generic Treasure de Steinhardt. Screaming Females a également signé avec Don Giovanni, le label de Steinhardt au Nouveau-Brunswick, dans le New Jersey, et a sorti l’an dernier la collection de singles Singles Too. Leur dernier album studio était All At Once en 2018.

.