Mark Heylmun de Suicide Silence: “ Si Trump gagne encore, je pourrais très bien quitter l’Amérique ”

SUICIDE SILENCE guitariste Mark Heylmun ouvert sur ses opinions politiques lors d’une longue interview avec l’Australie “Cicatrices et guitares” Podcast. Le musicien de 32 ans, qui a remplacé SUICIDE SILENCEle guitariste principal original de Rick Ash en 2005, a déclaré que beaucoup de gens mettent trop l’accent sur les affaires politiques du monde lorsque leur vie quotidienne n’est pas radicalement modifiée en vivant à une époque de politique historiquement anormale.

“Je pense juste que c’est une chose tellement étrange que les gens se préoccupent de la politique mondiale, alors que c’est, vraiment, à quel point le leader d’un pays vous dérange ou vous affecte vraiment?” dit-il (entendre l’audio ci-dessous). “Si quoi que ce soit, c’est à vous de décider dans quelle mesure vous décidez qu’ils vous affectent, car ils ne vous font rien directement. Votre politique locale, quel que soit votre putain de conseiller municipal, ils ont plus d’effet sur vous.”

Il a poursuivi: “En ce qui concerne la musique, les gens doivent prêter attention à l’art en général, car les arts sont ce qui affecte le monde à grande échelle. Les artistes et ce qu’ils font, comme ils l’ont toujours été ceux qui lancent le mouvement populaire de tout. Ces putains de partis politiques massifs et peu importe, ils ont besoin des avenants des artistes pour obtenir les votes et des trucs comme ça. C’est un étrange push-pull que nous avons, où nous pensons que le les gouvernements ont un effet énorme sur nous, mais ils n’en ont pas. “

Heylmun a également abordé le militant suédois du climat chez les adolescentes Greta Thunberg, dont le travail et le mouvement ont beaucoup contribué à soulever la question du changement climatique au plus haut niveau politique. Mais la jeune femme de 17 ans suscite également la dérision et le mépris parmi ceux qui la considèrent comme une simple marionnette de l’éco-évangélisation.

“Il est regrettable que l’influence que cela a, aussi, à l’échelle mondiale, car alors vous obtenez simplement les jeunes de plus en plus jeunes qui sont – encore une fois, comme nous en discutons – préoccupés par des choses qui ne devraient pas les inquiéter , car cela ne les affecte pas directement “, marque avisé. “Que ce soit ou non Greta c’est – je ne veux pas dire qu’on lui dit quoi dire, parce que je ne connais pas la vérité. Mais j’en ai lu une partie, ou [liberal billionaire] George Soros, et qui finance certaines de ces choses, et je ne connais pas la vérité. Je ne pense pas que quiconque connaisse la vérité, et lorsque quelqu’un essaie de vous dire qu’il connaît la vérité, vous devriez généralement [run the other way]. Mais c’est malheureux, car on a l’impression qu’elle influence les jeunes à avoir une certaine position, et quand les jeunes ont une voix pour dire certaines choses, cela tire sur un certain état émotionnel du monde. Et nous ne devrions pas exploiter les jeunes pour diffuser des messages. “

Le guitariste a ajouté: “Tout est à l’extrême, et ce sera toujours à l’extrême. Les gens parlent de l’avenir, mais il n’y a pas d’avenir – il y en a en ce moment. Nous vivons dans l’avenir, et si vous ne le faites pas” Je ne m’en rends pas vraiment compte, je pense que vous êtes un peu aveugle. Nous vivons à des moments étranges, étranges, et on ne sait pas ce qui va vraiment se passer. “

marque a continué à promouvoir le récit selon lequel l’Amérique est divisée entre les États rouges et les États bleus, principalement les zones côtières contre le grand arrière-pays, les urbains instruits avec des emplois mieux rémunérés contre ceux du cœur avec des emplois moins rémunérés. .

“En voyageant à travers l’Amérique, j’ose dire que nous avons l’impression que nous ne sommes pas un seul pays”, a-t-il déclaré. “On dirait qu’il y a un tel fossé dans le genre de personnes que nous avons. Et je ne veux pas frapper la Ceinture de la Bible, ou le milieu de l’Amérique, mais la différence entre eux et les gens sur les côtes – c’est là que tous les le bleu est, et il y a un fossé énorme, et c’est là[[Donald] Atout gagne. C’est juste un endroit différent. Je ne sais pas comment dire autrement. C’est différent. Même chose avec le Texas. J’ai l’impression que le Texas pourrait être son propre pays. “

Dire qu’il est “tout pour” Bernie Sanders, le candidat socialiste démocratique en compétition aux primaires démocrates, Heylmun prédit: “Je pense que si Bernie peut prendre celui-ci, ça va changer, je pense, le point de vue de la façon dont les gens regardent les États-Unis, parce qu’en ce moment, nous sommes hors de lui, mec. “

Heylmun également pesé sur la croyance largement répandue que dans l’environnement politique 2020 et dans AtoutLes tactiques de la campagne indiquent une rediffusion de sa victoire bouleversée.

“Eh bien, tout le monde est meilleur que Atout” marque m’a dit. “C’est à peu près comment ça va se passer. Et si Atout gagne encore, je pourrais très bien quitter l’Amérique. “

Selon Heylmun, AtoutLa victoire de 2016 et sa réélection éventuelle pourraient marquer le début d’une nouvelle ère de célébrités en Amérique.

“C’est seulement de plus en plus bizarre, mec”, a-t-il dit. “Tu as vu «Idiocratie»“, se référant au réalisateur et co-scénariste Mike JudgeLa satire de science-fiction de 2006, qui représente deux voyageurs dans le temps qui arrivent dans un futur États-Unis où tout le monde est devenu stupide et anti-intellectuel, les sociétés sont propriétaires du gouvernement et le président est un populiste grossier. “Nous vivons vraiment dans ce genre d’ère. Et je n’en doute pas Atoutl’influence des célébrités… J’ai presque l’impression que d’autres célébrités se présenteront à la présidence au cours de la prochaine décennie. “

SUICIDE SILENCEsixième album studio, “Devenez le chasseur”, sortira le 14 février via Explosion nucléaire.