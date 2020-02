Mark Jansen annonce la sortie du prochain album studio d’Epica cet été

Allie Jorgensen de L.A. Metal Media a interviewé un guitariste Mark Jansen des métallers symphoniques néerlandais EPICA avant leur concert du 5 janvier au Regent Theatre de Los Angeles, Californie. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur l’évolution de EPICA:

marque: “Tout va bien. Il y a dix ans, nous commencions à peine à vivre de la musique. Maintenant, dix ans plus tard, nous sommes toujours là et nous en gagnons encore. Ouais, l’un des rares chanceux. Nous sommes très reconnaissants à tous les fans. Sans eux, nous ne serions pas en mesure de le faire. “

Sur EPICAsuccès continu de:

marque: “Le truc, c’est de toujours mettre de nouveaux objectifs. Quand il y a de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, quand tout le monde est excité par ces défis, alors vous recommencez. Par exemple, j’ai toujours l’impression que tout le monde veut tellement faire un nouvel album. Je sentirais que ce n’est plus comme ça, alors ce serait peut-être mieux d’arrêter. Mais je ressens cette faim de tout le monde pour faire le meilleur album possible. Maintenant nous travaillons sur un nouvel album, donc je le ressens à nouveau. comme ce sentiment est là, alors il y a un avenir pour EPICA. “

Sur les changements dans l’industrie de la musique au cours de la dernière décennie:

marque: “Le changement le plus important est, bien sûr, le téléchargement. Cela a changé le tout. Mais contrairement à de nombreux musiciens, je ne suis pas négatif à ce sujet. Je plaisante toujours, en fait, à ce sujet. Je dis:” S’il n’y avait pas le téléchargement, nous serions millionnaires. Mais je n’ai pas besoin d’un million d’euros. Je suis content de ce que j’ai. Ce qui a changé, je pense, beaucoup de choses ont changé pour le mieux. La musique est désormais plus facilement accessible et les maisons de disques ont moins d’influence sur les groupes. Oui, nous avons quand même de la chance avec Nuclear Blast, car ils nous donnent une énorme liberté et c’est aussi ce dont nous avons besoin. La première entreprise a toujours essayé de nous influencer d’une manière. Pour nous, cela ne nous a pas fait du bien. Mais là Il y avait beaucoup de maisons de disques comme ça, mais elles sont de moins en moins nombreuses et les groupes sortent leur propre musique. Je pense que c’est vraiment bien. Les groupes ont plus de pouvoir sur leur propre musique. “

Sur le processus d’écriture de chansons pour le suivi de leur 2016 “Le principe holographique” album studio:

marque: “C’est dans une très belle scène maintenant, parce que nous avons écrit toutes les chansons. Nous avons également terminé les lignes vocales. Maintenant, à ce stade, je travaille avec Simone [[Simons, voix]sur les paroles. Nous avons fait une sélection finale des chansons qui seront sur l’album. Ce fut un moment passionnant. Ce fut aussi un moment douloureux, car certaines chansons n’ont pas réussi et l’auteur de la chanson est un peu déçu. [Laughs] C’est difficile, parce que vous pensez que lorsque vous écrivez une chanson, par exemple, c’est la meilleure chanson du monde. Ensuite, pour les gars qui ont écrit une chanson qui n’a pas réussi, c’est toujours un moment douloureux. C’est pour le meilleur de l’album. Nous votons. Ensuite, les chansons qui obtiennent le plus de votes arrivent généralement sur l’album. Donc, je pense que nous avons maintenant une sélection de 12 meilleures chansons possibles. J’en suis vraiment content. Tout le monde pense toujours avoir le meilleur album à venir. Pour nous, ce n’est pas différent. [Laughs] Mais voyons comment les fans vont le recevoir. Je pense que c’est plutôt dans la direction de «L’énigme quantique» encore.”

Quand il attend le nouveau EPICA album studio à paraître:

marque: “On va l’enregistrer de février à mai, puis à la fin de l’été, ça va sortir. Cette année, oui.”

L’automne dernier, EPICA a célébré le 10e anniversaire de son album phare “Concevez votre univers”. Pour marquer cette occasion spéciale, EPICA a réédité ce LP préféré des fans en tant qu ‘”édition or” le 4 octobre Explosion nucléaire. Cette édition contient l’album remixé et remasterisé par Joost Van Den Broek avec des illustrations mises à jour et un deuxième disque contenant des versions acoustiques de “Concevez votre univers” Chansons.

Novembre 2019 a vu la sortie de “L’essence d’Epica”, un livre cartonné de haute qualité, richement conçu et entièrement illustré, qui raconte l’histoire de EPICA dans les propres mots des membres du groupe. Le livre est disponible en deux éditions distinctes: le Classic est un livre relié de 208 pages avec des détails en aluminium, rempli de plus de 200 images; le cartonné Signature est signé par le groupe et est livré dans une boîte à clapet de luxe avec trois tirages d’art exclusifs et originaux créés par Stefan Heilemann.