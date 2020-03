Mark Kendall de Great White n’a pas de mauvaise volonté envers Jack Russell

GRAND BLANC guitariste Mark Kendall dit qu’il n’a aucune mauvaise volonté envers le chanteur principal du groupe, Jack Russell.

Russell sorti GRAND BLANC en décembre 2011 après qu’il n’a pas pu faire de tournée avec le groupe en raison d’une série de blessures, dont un intestin perforé et un bassin brisé. Jack en grande partie blâmé ces blessures sur sa dépendance à l’alcool et aux analgésiques ainsi que sur le médicament à la prednisone qui lui a été prescrit.

Parlant de sa relation actuelle avec son ancien ami, Kendall Raconté 80’s Glam Metalcast (entendre l’audio ci-dessous): “Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. Je suppose qu’il essaie de le faire [with his own band]. Je sais qu’il a [had] pour annuler des émissions et des trucs comme ça.

“La situation n’a jamais été, comme ‘Je te déteste’, ou un gros combat ou quelque chose comme ça”, a-t-il poursuivi. “Tout cela avait à voir avec la toxicomanie et lui ne pas prendre soin de lui et [him being] incapable d’effectuer. Alors nous lui avons juste dit de guérir, puis, après un an, il est venu nous voir avec un procès. Il voulait le nom et juste embaucher des gens pour jouer avec lui. Nous avons donc été obligés de nous défendre. Mais il n’y a certainement pas de mauvaise volonté. Et en plus de cela, je ne prends jamais les dépendances de qui que ce soit personnellement. Je travaille quotidiennement avec beaucoup de personnes souffrant de problèmes de toxicomanie, et c’est une chose – je ne le prends jamais personnellement, parce que je sais que c’est une chose difficile à échapper. “

Il a ajouté: “C’est une situation triste … C’est vraiment malheureux. Nous sommes allés aussi longtemps que possible jusqu’à ce qu’il soit littéralement … Il avait des marchettes et des sacs de colostomie … C’était juste une situation horrible. Nous sommes tous en bonne santé et sobres, et c’est très difficile quand vous êtes dans cette situation. Et nous avons encore de l’énergie pour jouer de la musique. Tout a commencé par demander à quelqu’un de nous remplacer. Jani Lane [[MANDAT]dans le groupe pour, comme, 10 spectacles. Puis[[Jack]ne pouvait tout simplement pas revenir. Et maintenant, il est là-bas. Il est un peu en difficulté, mais je suppose qu’il est capable de jouer, et que Dieu le bénisse. “

Russell poursuivi ses coéquipiers ponctuels en 2012 sur leur utilisation continue de la GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé du groupe pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russell a été contre-poursuivi par Kendall, guitariste rythmique / claviériste Michael Lardie et batteur Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version tournée de GRAND BLANC). Les parties se sont réglées en juillet 2013 sans passer en jugement, avec Russell joue maintenant comme LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent GRAND BLANC.

Il y a moins de deux ans, GRAND BLANC a annoncé l’ajout d’un nouveau chanteur Mitch Malloy aux rangs du groupe. Il a remplacé Terry Ilous, qui a été licencié du groupe en juillet 2018.

le Ilous-LED GRAND BLANC a sorti deux albums, 2012 “Allégresse” et 2017 “Cercle complet”, avant Terry a montré la porte.

Juillet dernier, Russell Raconté SiriusXMc’est “Nation du Tronc” qu’il “aimera toujours marque. Moi et marque ont commencé ensemble et nous avons vécu ensemble les moments les plus incroyables de notre vie », a-t-il expliqué.« Nous avons accompli des choses que les gens accomplissent rarement. Et nous nous sommes mis à accomplir ce que nous voulions faire. Il y a eu beaucoup de moments que nous avons partagés qui n’ont pas de prix. Et cela résonnera toujours dans mon âme. J’aurai toujours un amour pour lui, peu importe ce qui se passe. Et oui, il me manque – il me manque dans ma vie. Nous étions vraiment proches.

«Pour moi, je suis sur tout… peu importe,» continua-t-il. «Je ne suis pas bouleversé ou fou ou quoi que ce soit d’autre. J’en prends ma part – je le possède. Et oui, il me manque. marque. Je vais toujours. Je souhaite que nous puissions être amis, au moins sur le plan social. Au moins pour pouvoir l’appeler et lui dire: «Comment ça va, mec? Comment va le groupe? Comment va la famille?'”

En 2018, Desbrow Raconté ListenIowa qu’il n’y a jamais eu de discussion sur la possibilité d’apporter Jack de retour après Terryla sortie de GRAND BLANC. “Pas du tout”, at-il dit. “Nous sommes déjà passés à autre chose. Nous avons traversé beaucoup de choses avec ça au fil des ans, et le fait qu’il nous ait poursuivis en justice pour le nom, et nous avons dépensé beaucoup de temps et d’argent, vous ne reviens pas de ça. Les gens me disent qu’ils ont vu ses derniers spectacles, et c’est juste difficile à regarder parce que sa santé n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être. Nous avons un calendrier très exténuant, et c’est déjà assez difficile pour moi, et je suis à moitié en bonne santé. [Laughs] Je ne pouvais pas imaginer quelqu’un dans son état faire ce que nous faisions. Nous avons fait des spectacles avec lui vers la fin, et il était dans et hors d’un fauteuil roulant et de béquilles, devait être transporté dans les escaliers, s’endormait sur scène. C’est juste devenu vieux. C’est une entreprise et nous avons des familles à entretenir et des hypothèques à payer. Vous ne pouvez pas aller au travail foiré 24h / 24 et 7j / 7 et toujours pouvoir y travailler. ”