Mark Knopfler accueillera la nouvelle émission Sirius XM The British Grove Broadcast

Mark Knopfler est prêt à emmener ses fans dans un voyage de découverte musicale en organisant une nouvelle émission de Sirius XM, «The British Grove Broadcast», a annoncé la société de radiodiffusion aujourd’hui.

L’auteur-compositeur et producteur influent diffusera son émission hebdomadaire d’une heure de ses British Grove Studios dans l’ouest de Londres, où il jouera certaines de ses chansons préférées de sa collection de disques personnels, qui comprend des genres des premières racines, du blues et du rock n ‘roll aux nouveaux arrivants.

“J’ai essayé de ne pas rendre mes choix trop évidents et j’ai évité les méga-hits”, a déclaré Knopfler dans un communiqué. «J’espère que les gens pourraient faire une découverte ou deux, mais il y a tellement de bonne musique là-bas que j’ai dû en laisser des montagnes. Ça a été difficile, mais amusant tout le long. “

“Le fait que Mark nous emmène dans son voyage personnel de découverte musicale – dans le confort de ses propres studios londoniens – est un ajout spécial à notre chaîne Volume”, a ajouté Scott Greenstein, président et directeur du contenu de Sirius XM.

«Il est un véritable héros de guitare moderne et son travail en tant qu’auteur-compositeur et producteur a une gamme tellement énorme. Avec cet arrière-plan riche et varié, chaque émission sera un régal pour nos auditeurs alors que Mark organise et commente son extraordinaire gamme de sélections. »

“The British Grove Broadcast” en avant-première le mercredi 4 mars à 21 heures. Heure de l’Est sur le volume (canal 106). Parallèlement, Pandora publiera des listes de lecture spéciales coïncidant avec la musique et les thèmes de chaque épisode.

Knopfler lui-même est l’un des héros de guitare britanniques les plus célèbres à voir le jour à la fin des années 1970 et 1980. Il est devenu célèbre en tant que chanteur et guitariste principal de Dire Straits et a ensuite lancé sa carrière solo en 1983. En plus de 2018 Sur la route partout, les albums studio récents incluent Privateering (2012), All The Roadrunning – un album en duo avec Emmylou Harris (2006) – et Shangri-La (2004).

Servant de base à l’émission, British Grove Studios (créé en 2005) est le complexe de studios d’enregistrement ultramoderne de Knopfler, du nom de son emplacement dans le quartier londonien de Chiswick. Knopfler a enregistré cinq albums solo aux British Grove Studios – dont son dernier album, Down the Road Wherever, ainsi que divers projets et une bande originale de film. Les artistes qui ont également enregistré dans lesdits studios incluent les Rolling Stones, Eric Clapton, The Who, Nick Cave, Sting, Kaiser Chiefs, Goldfrapp, et plus encore.

