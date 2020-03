Mark Knopfler rend hommage à Bob Dylan dans l’aperçu de la série SiriusXM

Le diffuseur SiriusXM a partagé un bref extrait de la nouvelle série animée par Mark Knopfler, The British Grove Broadcast, qui commence à être diffusée aux États-Unis ce soir (4) à 21 h HE, 18 h HP sur sa chaîne Volume (106).

Dans l’introduction audio de l’une des sélections de morceaux de Knopfler dans le premier programme, le guitariste et chanteur-compositeur-interprète de renom rend hommage à la plus grande influence sur lui en tant que musicien, Bob Dylan. La chanson est la version de Dylan de «Blind Willie McTell», telle qu’elle figurait dans un extrait de studio de 1983 sur lequel Knopfler a joué.

“Le compositeur le plus important pour moi en grandissant était Bob Dylan”, dit-il dans la série. “Depuis l’âge de 12 ans, vraiment, cela n’a pas beaucoup changé.” La piste a été incluse dans l’album 1991 The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991. Cette version a commencé la série officielle de bootleg Dylan qui continue à ce jour et compte maintenant 15 volumes, le plus récent étant The Bootleg Series Vol 2019. 15: Travelin ’Thru, 1967-1969.

La série de Knopfler tire son nom de son studio de Chiswick, dans l’ouest de Londres, à partir duquel il présente chaque épisode, démontrant son goût éclectique et souvent surprenant en musique, qui comprend non seulement le rock, le blues et les racines mais aussi le jazz, le reggae, des artistes africains et des chansons qui il se souvient de son enfance et de son adolescence.

Knopfler et Dylan sont devenus de bons amis, après que ce dernier a capturé Dire Straits en direct à Los Angeles pendant leur ascension rapide et lui a demandé de jouer sur son album de 1979, Slow Train Coming. Knopfler a ensuite coproduit et joué sur Infidels en 1983, jouant également sur le set Down In The Groove de 1988 et sur d’autres pistes de la collection Bootleg Series Volumes 1–3.

Pandora publiera des listes de lecture spéciales reflétant la musique et les thèmes de chaque épisode de The British Grove Broadcast.

