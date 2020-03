Mark Lanegan et Wesley Eisold révèlent des «poèmes de la peste»

Mark Lanegan et Wesley Eisold se sont réunis pour présenter des mots de désolation dystopique – au bon moment, sans aucun doute. “Poèmes de la peste” est un recueil de 23 poèmes écrits par chacun, pour l’amour: perdu, perdu, et même parfois retrouvé. Écrit en février et mars 2020, le subconscient présente un récit d’amour à la fin des jours.

Eisold commente: “C’est marqueC’est le premier recueil de poésie, et de mon côté, ce sont les poèmes que j’ai toujours voulu écrire mais que je ne pouvais pas jusqu’à présent. Vous comprendrez sans aucun doute pourquoi une fois qu’il sera lu. “

Eisold, également chanteur / parolier renommé pour GROW CAVE et CAUCHEMAR AMÉRICAIN, a déjà publié “Lits de mort” et “Voleurs de jeunesse” via le Heartworm Press maison d’édition. Lanegan, connu pour sa production musicale indélébile et auteur de “Je suis le loup” et “Chantez en arrière et pleurez”, présente son premier recueil de poésie sur “Poèmes de la peste”.

“Poèmes de la peste” est parfaitement relié et des copies sont signées par les auteurs. La collection sera expédiée le 1er juin à partir de Heartworm Press et les précommandes sont disponibles ici.

Achetez une collection organisée de documentation supplémentaire de Lanegan, Eisold et d’autres maintenant via The Daily Planet en ligne.

