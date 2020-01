Mark Morton dit que la publication de matériel solo a apporté plus de «clarté» et de «concentration» à son travail avec Lamb Of God

AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton a récemment discuté de son nouvel EP acoustique solo, “Éther”, avec Topher du Moshville Times. La conversation complète peut être consultée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur la façon dont son jeu de guitare a évolué au fil des ans:

marque: “Probablement la principale différence entre mon approche de jouer maintenant et plus tôt dans ma carrière [and] plus tôt dans la trajectoire du groupe, je pense que ces jours-ci je suis beaucoup plus concentré sur l’écriture de chansons. Je m’intéresse plus à la chanson dans son ensemble plutôt qu’au travail principal ou aux riffs individuels. Cela dépend aussi de ce que je fais. Dans le cadre de AGNEAU DE DIEU, c’est très riff-driven, mais je regarde de plus en plus ces jours-ci la vue d’ensemble de la chanson dans son ensemble. Certainement dans mon travail solo, c’est plus basé sur l’écriture de chansons. Il y a des riffs, mais c’est plus sur la chanson, plus sur le songcraft, je pense. “

Sur les différences dans la façon dont il aborde l’écriture pour différents médias:

marque: “En termes de liberté créative et stylistique, je pense qu’un groupe comme AGNEAU DE DIEU existe depuis plus de 20 ans, il y a donc une identité bien établie dans le groupe. Quand j’écris pour ce groupe, que j’écris avec ce groupe, il est certainement important pour moi de respecter l’identité et le caractère du groupe, ainsi que l’héritage et le travail que nous avons créés. Je travaille en quelque sorte dans le cadre [and] dans le contexte de tout cela. Avec les trucs solo que j’ai fait ces deux dernières années, c’est un peu plus ouvert. C’est un peu nouveau pour moi de publier des trucs comme ça, donc c’est un peu plus ouvert de façon créative. Je suis autorisé à définir ce que je veux que ce soit au niveau de la base. Dans un sens, il y a plus de liberté. Il y a aussi de la place pour faire des erreurs. C’est difficile, mais je passe un bon moment avec ça. “

Sur “Éther”:

marque: “L’idée de devenir acoustique pour ce nouvel EP est vraiment née de l’expérience d’avoir eu l’opportunité de jouer acoustiquement ‘Anesthésique’. J’ai joué Temple Sonique festival l’été dernier – j’y ai fait un show sur scène. AGNEAU jouait la grande scène, et j’ai fait une chose acoustique solo sur le côté, et Mark Lanegan est venu et a chanté avec moi, et Mark Morales est venu et a chanté avec moi. C’est mon chanteur en tournée – il est sur les deux versions. Jacoby Shaddix de PAPA ROACH est venu et a fait une chanson avec nous. Ça s’est vraiment bien passé. À Télécharger l’été dernier, j’ai fait un set dans le Zippo tente avec Jason de FEVER 333, et marque était à nouveau avec moi. Ces expériences ont été formidables et ont été très bien reçues. Cela s’est très bien passé, donc cela a semé la semence de cette approche pour faire des spectacles comme ça, et j’ai eu l’idée de faire un enregistrement comme ça pour nous donner une raison de faire des spectacles comme ça. Tout cela tourbillonnait et devenait sa propre sorte de campagne … C’était vraiment excitant de voir que ça se réunissait. C’est arrivé très vite, et c’est une sorte de processus différent de celui ‘Anesthésique’ était. ‘Anesthésique’ a pris deux ans et demi pour écrire et enregistrer, principalement à cause de mon emploi du temps avec AGNEAU DE DIEU. Je le faisais pendant les pauses et entre les deux [tours], y travailler quand j’avais de l’espace libre pour le faire. ‘Éther’ a été fait très rapidement. Tout a été écrit et enregistré en deux ou trois mois. Les trois originaux étaient tous neufs. Ce n’étaient pas des choses sur lesquelles j’étais assis – je les ai écrites spécifiquement pour le projet. Tout s’est passé très vite, donc ce fut une expérience intéressante pour moi de voir un projet qui était vraiment élaboré et qui a pris beaucoup de temps, donc j’ai pu m’asseoir avec les trucs et faire des changements au fur et à mesure, alors que ‘Éther’ était comme, ‘Allons-y. Faisons le. Engagez-vous simplement. Je suis vraiment fier d’eux deux. Nous avons juste atteint le but final de différentes manières … Quand je me suis assis deux mois pour commencer à écrire, je ne savais pas vraiment ce que j’allais faire. Je viens de prendre une guitare acoustique et je me suis assis sur un tabouret au bar de ma cuisine et j’ai juste commencé à jouer et à faire de petits enregistrements quand j’ai trouvé quelque chose de cool et à assembler les chansons. “

Sur le revêtement LES CROWES NOIRES classique “Elle parle aux anges”:

marque: “J’ai eu l’idée de faire cette chanson, mais je ne voulais pas simplement refaire cette chanson. C’est l’une des chansons où si vous voulez la refaire, vous devriez probablement faire quelque chose de différent parce que vous êtes ne va pas recréer l’original pour le faire. L’idée était d’avoir une femme qui le chante pour changer le protagoniste, pour lui donner une sorte d’angle différent, et Lzzy [[Vigoureux], elle a juste fait un travail incroyable avec ça. Elle a une voix tellement incroyable. Je l’ai frappée avec l’idée, et elle était tout à fait d’accord … LzzyLa performance vocale de était la seule pour laquelle je n’étais pas là. Elle a enregistré cela dans son propre studio à Nashville. Nous l’avons mélangé, déposé … J’étais juste époustouflé. L’entendre pour la première fois, c’était comme recevoir un cadeau de Noël. “

Sur la question de savoir si faire des enregistrements en solo a changé sa façon d’aborder AGNEAU DE DIEU:

marque: “Maintenant que j’ai commencé à faire des projets solo et à les publier et à établir le fait que je fais ça, ces types de choses hors du métal, ils n’avaient jamais vraiment de destination. J’écrivais toujours des trucs qui n’étaient pas ‘ va être pour AGNEAU DE DIEU qui était en acoustique ou qui était plus rock ou autre, et je travaillais sur des trucs comme ça pour le plaisir, mais je n’avais pas vraiment d’idée d’où il pouvait vivre, où il pouvait avoir un espace pour exister, se développer et être transformé en vraies chansons. Maintenant, quand je trouve quelque chose comme ça, je peux potentiellement [have] un endroit où aller, donc c’est assez excitant. Je pense que ça m’a aidé dans l’ensemble quand je travaille sur AGNEAU d’avoir plus de clarté et de concentration – quel est mon rôle et quel devrait être mon travail AGNEAU. Si j’ai toutes ces idées de rock ou des idées plus mélodiques ou des idées plus douces et acoustiques, il y a eu des moments où j’ai essayé de pousser ce genre de choses dans le contexte de AGNEAU. J’ai obtenu de bons résultats avec cela, mais la plupart du temps, il peut être frustrant d’essayer de faire fonctionner quelque chose qui n’est pas censé être là ou de le forcer. Maintenant, j’ai l’impression d’avoir un débouché pour ce genre de choses m’a vraiment libéré pour avoir plus de clarté dans ma concentration avec AGNEAU. “

En se tenant seul:

marque: “Si c’était de la pression, c’était de l’anxiété. Ça a commencé par ‘Anesthésique’. Je n’avais vraiment aucune idée de comment je serais accepté ou pris au sérieux en dehors de AGNEAU DE DIEU. J’ai toujours su que j’écrivais des chansons et j’avais l’impression que ça allait mieux et que j’arrivais à des trucs sympas, mais je ne savais pas si mes fans AGNEAU DE DIEU viendrait avec moi à quelque chose de plus rock et un peu plus mélodique, un peu plus commercial. Je ne savais pas si les gens qui n’étaient pas fans de AGNEAU étaient prêts à me prendre au sérieux par moi-même dans ces collaborations avec ces grands artistes. Il y avait un peu d’anxiété là-bas, mais finalement, je l’ai fait parce que je suis musicien et que je fais de la musique, et j’ai eu l’occasion de le faire alors je l’ai saisi. En fait, il a été très bien reçu. Ça fait quelques années incroyables … Je pense qu’avec ‘Éther’, J’avais un peu plus de jambes sous moi, mais c’est acoustique. C’est un peu différent. Nous verrons ce que les gens pensent. “

“Éther” – produit et mixé par Josh Wilbur (AGNEAU DE DIEU, GOJIRA, TRIVIUM) – a été publié le 10 janvier via Rise Records/BMG. Le EP de cinq chansons, principalement acoustique, présente des apparitions de Vigoureux, Howard Jones (KILLSWITCH ENGAGE, ALLUMEZ LA TORCHE), John Carbone (MOON TOOTH) et Morales.