Mark Osegueda se souvient de l’Acte III de Making Of Death Angel: “ Tout d’un coup, notre composition a beaucoup plus de structure ”

Dans une récente interview avec Now Hear This, Inc., chanteur Mark Osegueda et guitariste Rob Cavestany des thrashers de la région de la baie de San Francisco ANGE DE LA MORT a décrit la réalisation de leur troisième album, 1990 “Acte III”. Le LP était le premier du groupe sur un label majeur Geffen, et comportait des compositions plus mélodiques et plus simples que ANGE DE LA MORTfait ses débuts, “L’ultraviolence”et un effort de suivi, “Gambader dans le parc”. Cette évolution rapide a été particulièrement remarquable compte tenu des membres du ANGE DE LA MORT étaient beaucoup plus jeunes que certains de leurs contemporains thrash metal. Leur temps sur un label majeur a été de courte durée – le groupe s’est dissous après un horrible accident de bus en 1991 qui a laissé le batteur de l’époque Andy Galeon gravement blessé avec un traumatisme crânien et d’autres dommages qui nécessiteraient une chirurgie reconstructive.

“Nous avons à peu près échantillonné toutes les possibilités de ce que vous pouvez faire de bien et de ce que vous pouvez faire de mal, en particulier ce que vous pouvez faire de mal, mais, heureusement, nous avons eu quelques instants de ce que vous pouvez faire de bien, d’où la raison pour laquelle nous sommes toujours ici et nominé pour un Grammy” Rob dit (entendre le son ci-dessous). “Ce que vous pouvez faire correctement, c’est de travailler extrêmement dur. À chaque étape, nous mettons toute notre vie dans tout ce que nous faisions, même en faisant un dépliant pour un spectacle, juste tout fait aussi bien et aussi dur que possible parce que vous c’est là-dedans et vous êtes fier de ce que vous essayez de faire et de ce que vous allez proposer aux gens. Et cela a été souligné en chemin lorsque nous avons commencé à travailler avec des gens de calibre plus professionnel. , de meilleurs producteurs, de meilleurs ingénieurs, de traiter avec des gens qui vous ont montré à quel point vous pensiez travailler dur, c’était une blague par rapport à la façon dont vous avez vraiment besoin de travailler. Nous avons beaucoup appris. Par exemple, au cours de nos deux premiers disques, nous pensions que nous travaillions dur. Nous écrivions nos culs, tournions et jouions autant de spectacles que possible. Encore une fois, nous étions jeunes. Nous sommes encore des adolescents; nous n’avons même pas 18 ans à ce moment-ci Nous n’avons pas vraiment le dynamisme et aucune expérience de vie pour savoir ce que nous étions censés faire. parce que nous étions tellement dedans. “

Il a poursuivi: “Une chose est, quand nous avons signé pour le label principal et nous sommes entrés pour écrire et enregistrer notre disque «Acte III», ce fut une leçon majeure. Nous avons travaillé avec un producteur nommé Max Norman, et nous étions extrêmement heureux de travailler avec lui étant donné qu’il avait produit deux de nos disques préférés, «Blizzard Of Ozz» et «Journal d’un fou» par Ozzy Osbourne, Ozzyles deux premiers disques solo et les deux albums qui Randy Rhoads à la guitare, qui est mon héros absolu et tout le monde. Il est très bien respecté et a une grande influence sur de nombreuses personnes, dont nous. Nous savions que nous avions la chance de travailler avec Max Norman sur notre dossier. Cela seul nous a fait peur parce que nous avons réalisé que nous étions sur le point de travailler avec ce gars légendaire. Lui et le label, ils nous ont essentiellement fait écrire. Nous écrivions, je ne sais pas, pendant six mois consécutifs ou huit mois sans arrêt. Facilement. Peut-être jusqu’à un an. Nous étions habitués, à ce stade, «D’accord, donc l’album comportera dix chansons. Voici dix chansons. Allons-y!’ Donc, nous avons écrit dix chansons, eu nos démos, les avons envoyées au label, nous les avons envoyées aux pouvoirs en place, puis tout d’un coup, on nous a dit: “ D’accord. Cela semble plutôt bien. Écoutons encore plus. Nous nous disions: «N’est-ce pas suffisant? Ils étaient comme “Vous commencez.” Nous étions comme, ‘Très bien.’ Nous sommes revenus et avons écrit quatre autres et leur avons donné une autre démo de quatre chansons. Nous nous disons: «Voici quatre autres chansons». Ils disent: «D’accord. Je me réchauffe. «Tu te réchauffes? Qu’est-ce qui ne va pas? Que voulez-vous dire? C’est plus que suffisant. Ils disent: “Vous ne faites que commencer.” En gros, nous avons fini par écrire 30 chansons pour cet album. Mais, à l’époque, on détestait ça. À ce moment-là, nous étions juste, comme, ‘Baise tous!’ Nous étions tellement énervés. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi on nous obligeait à retourner à la planche à dessin, à chercher, à chercher quoi? ‘Continue!’ Effectivement, à la fin de la journée, certaines des meilleures chansons de cet album, je pense, sont arrivées au quatrième trimestre de l’écriture. “

“Je suppose que nous avons réalisé que les gens qui nous disaient de le faire, ils savaient de quoi ils parlaient”, a-t-il ajouté. “Ils étaient les pros. Ils étaient la direction du label, ils étaient la direction, ce sont les personnes âgées qui avaient de l’expérience et tout comme vos professeurs à l’école ou les parents ou autre chose, vous cédez à contrecœur et dites:” D’accord. Je ” Je ferai mes devoirs. Nous prenions la parole de l’autorité et la suivions, et probablement une légère compréhension de ce dont ils parlaient. Nous n’avions tout simplement pas l’expérience nécessaire pour la faire passer nous-mêmes. Nous en avons appris. Nous avons fini par faire un album vraiment tueur et en passant par l’expérience. À partir de ce moment-là, c’était important pour moi parce que je n’ai plus jamais eu besoin de ce genre de fouet. Après cela, j’ai réalisé, nous avons réalisé, c’est ce que vous devez travailler aussi dur comme que.”

Selon marque, “Acte III” était “techniquement” le premier album ANGE DE LA MORT “jamais fait de pré-production.” Il a expliqué: “Nous n’avons même jamais entendu ce qu’est la pré-production. Une fois les chansons triées, Max Norman a volé jusqu’à San Francisco et a commencé à parcourir les chansons avec nous et a commencé à les éliminer. Nous sommes arrivés à ceux qui allaient être sur le disque, et nous nous sommes mis à ceux-là, puis nous avons commencé à disséquer ces chansons. Puis c’est devenu une toute autre chose, réarrangeant et disséquant: «Peut-être essayez-le pour quatre mesures. Essaye ça.’ Nous avons toujours voulu être de bons auteurs-compositeurs, même s’il écrit du thrash metal. Nous voulions toujours avoir de bonnes structures de chansons. Max est l’une des premières personnes qui a vraiment fait de notre excitation d’être des musiciens et l’a transformée en goût. Parfois, vous êtes un jeune musicien, vous apprenez de mieux en mieux votre instrument. Vous voulez faire étalage de ce que vous avez amélioré et qui ne fait pas nécessairement une meilleure chanson parce que vous faites simplement étalage, ‘Nous pouvons le faire maintenant!’ Je pense que nous en avons été victimes lors de notre deuxième album. Quand Max s’est impliqué pour «Acte III», tout d’un coup, notre composition est devenue beaucoup plus structurée et beaucoup plus viable. Cela nous a aussi laissé une impression, dans une certaine mesure, il y a une science à cela. Ne vous méprenez pas, c’est la science la plus émouvante du monde, mais il y a de la science. “

ANGE DE LA MORT a été nominé pour un Prix ​​Grammy pour la chanson titre de son dernier album studio, “Humanicide”. Sorti en mai dernier via Explosion nucléaire, le disque a vu ANGE DE LA MORT retour au producteur et ami Jason Suecof (DÉICIDE, TRIVIUM) de Audiohammer studios d’enregistrement et de mixage, ainsi que la maîtrise du légendaire Ted Jensen (NŒUD COULANT, PANTERA) de Sterling Sound, qui a ajouté les touches finales et a donné vie à tout cela, avec l’artiste Brent Elliott White (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH) fournissant la sinistre couverture.