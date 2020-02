Mark Tremonti d’Alter Bridge choisit James Hetfield comme son “ dieu du rock ”: “ il se porte comme je l’aime bien ”

ALTER BRIDGE guitariste Mark Tremonti était l’invité en vedette sur BBCc’est “Le spectacle rock avec Johnnie Walker” pendant le “Rock God” segment. marque choisi METALLICAc’est James Hetfield et a déclaré à propos de son choix: “Je dirais que mon plus grand dieu du rock personnel, cette personne que je suis toujours nerveux quand je suis dans le voisinage que je considérais comme un musicien, un auteur-compositeur, James Hetfield, leader de mon groupe préféré de tous les temps, METALLICA. J’ai eu le privilège de le rencontrer plusieurs fois, et c’était un rêve devenu réalité de pouvoir m’ouvrir autant de fois que moi.

“Je regarde à côté lorsque nous jouions, je pense que c’était Télécharger festival, et regarder James regardant notre ensemble.

“C’est cet artiste pour moi que j’ai toujours vraiment adoré,” marque ajoutée. “Je pense qu’il est un grand chanteur, un grand guitariste, un grand compositeur de chansons et qu’il se comporte comme j’aime me comporter. Tant d’accessoires pour vous, James. “

L’année dernière, Tremonti dit au “Podcast TODDCast” cette “Marionnettiste” Etait le premier METALLICA album qu’il a entendu. “C’est mon record préféré de tous les temps”, a-t-il déclaré.

Invité à nommer le meilleur morceau de ce disque, marque dit: “Pour moi, c’est «Orion». C’est celui qui me ramène le plus à mon enfance. J’ai toujours été un grand fan de METALLICA instrumentaux. Et j’aimais vraiment le ‘Black Album’, mais il n’y en avait pas là-bas. «L’appel de Ktulu» de ‘Chevaucher l’éclair’ était un autre de mes préférés METALLICA chansons, je pensais qu’ils les faisaient très bien. “

En 2012, Tremonti nommé Hetfield et son METALLICA camarade de groupe Kirk Hammett comme deux guitaristes qui ont influencé ses riffs. “Ce qu’ils font est un de mes sons de base – mon rythme est très enraciné dans le METALLICA“, a-t-il expliqué.

ALTER BRIDGEdernier album de, “Walk The Sky”, est sorti en octobre via Napalm Records.

